Se entrega el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías y detiene la PGR a su hijo Guillermo Padrés Dagnino por presuntos desvíos de recursos públicos

El ex gobernador de Sonora deberá responder por delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. Su hijo también fue detenido

Ciudad de México

Agencias

El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, se entregó a las autoridades federales en el Reclusorio Oriente, en donde permanecerá detenido por un plazo de 144 horas, tiempo en lo que el Juzgado 12 de Distrito de Procesos Penales Federales que giró la orden de detención, define si se inicia o no un juicio en su contra por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal por un monto de 7.7 millones de dólares.

El exmandatario fue ingresado al área de medidas cautelares de dicho reclusorio, donde permanecerá los seis días en los que su defensa tendrá la oportunidad de presentar pruebas a su favor.

El exgobernador causó polémica al dar una entrevista en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, en donde anunció que se dirigía al Juzgado: “Soy un perseguido político, no hay delitos, lo voy a demostrar, la justicia federal va a valorar que me estoy poniendo a disposición, en un momento voy a presentarme voluntariamente ante el juez…”.

Aseguró que su detención se debe a una persecución política: “Siempre he ido contra el sistema y por eso me han perseguido, pero lo voy a seguir haciendo, me persiguen a mí y a mi familia. Estuve ante mi partido, pedí la cita, fui con mi abogado, el partido así me lo pidió, estuve el 9 de Septiembre ante las autoridades y el 20 de septiembre me sacaron la orden de aprehensión de una forma dolosa”.

Después, aseguró que en ningún momento ha estado huyendo: “simplemente estaba esperando para conocer de qué se me acusa, ahora me queda muy claro que es un tema de mala fe”.

Finalmente, aseguró que su abogado, el panista Antonio Lozano Gracia, presentará una demanda contra la exprocuradora General de la República, Arely Gómez, porque han afectado el debido proceso. “La acusación será por abuso de autoridad, de omisiones, de mala fe”.

Posteriormente, Padrés se trasladó al reclusorio oriente de la ciudad de México, escoltado por personal de la Marina. Una vez en el área, su abogado Lozano Gracia trataba de impedir que personal de la PGR lo detuviera.

Su hijo, al Altiplano

Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex gobernador panista de Sonora Guillermo Padrés Elías, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, para enfrentar una acusación por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputa la Procuraduría General de la República.

Padrés Dagninco fue detenido el mediodía del jueves por elementos de la Policía federal Ministerial al exterior del reclusorio Oriente en la Ciudad de México, cuando acudía a visitar a su padre, horas después de que este se entregó a las autoridades, después de más de 40 días de estar prófugo de la justicia.

Del porqué de su detención

El origen de la detención de Guillermo Padrés, es una denuncia de su sucesora, la gobernadora Claudia Pavlovich, la cual el 20 de junio pasado, hizo pública junto con un video publicado en YouTube, en el que explica los hechos delictivos en los que, dijo, incurrió Padrés.

Explicó que en una carta dirigida a la entonces procuradora Arely Gómez González, exigió a la PGR actuar en contra de los funcionarios responsables de los actos de corrupción cometidos en la entidad.

“Desde aquí me dirijo a la procuradora General de la República y exijo la certeza de que no habrá impunidad, que recibiremos la justicia que necesitamos”, dijo Pavlovich en el video.