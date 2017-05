Se divorcian

Después de18 años juntos la pareja anunció su separación a través de un comunicado

Los Ángeles, EEUU

Agencias

Ben Stiller y Christine Taylor se han separado después de 18 años juntos, 17 de ellos como marido y mujer.

“Con un gran amor y respeto mutuo, y los 18 años que pasamos juntos como pareja, hemos tomado la decisión de separarnos”, dijeron el viernes en una declaración conjunta.

“Nuestra prioridad seguirá siendo educar a nuestros hijos como padres devotos y los amigos más cercanos.” Pedimos amablemente que los medios de comunicación respeten nuestra privacidad en este momento “.

El director de “Zoolander” y la actriz “Brady Bunch Movie” se reunieron en Los Ángeles en 1999, mientras Stiller desarrollaba un piloto en el que Taylor sería la protagonista. Ellos empezaron a salir un mes de abril y en noviembre estaban comprometidos. Se casaron en mayo de 2000.

Stiller, de 51 años, quien le propuso matrimonio a Taylor mientras hacía la película “Meet the Parents”, dijo a Parade en 2013 que el arte imitaba la vida cuando estaba a punto de hacer la pregunta.

“Le pedí permiso a su padre antes de que lo hiciera…”, dijo. “Era como ‘Meet the Parents’ en la vida real, porque el padre de Christine es un tipo intimidante que posee una compañía de seguridad, somos buenos amigos ahora, pero en ese momento yo estaba en la sala de recreación del sótano diciendo: Me gustaría casarme con su hija… ‘”

¿Por qué el sótano? “Estaba tratando de encontrar un lugar para preguntarle secretamente a mi papá si estaba bien pedir mi mano en matrimonio”, dijo Taylor a la revista New York en 2008.

Hace apenas seis meses, Stiller sorprendió al público al revelar que había superado un cáncer de próstata. El cómico se sumó así una lista de actores, como Hugh Jackman o Mickael Douglas que decidieron contar su historia para crear conciencia acerca de la importancia de realizarse controles rutinarios y así detectar a tiempo esta enfermedad.