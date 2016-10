Se debe respetar derechos de las militantes: Medina Filigrana

Al apostar que se tiene que respetar la carrera y militancia de las mujeres en todos los partidos para ser tomadas en cuenta para los diversos cargos de elección popular, el integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, Marcos Rosendo Medina Filigrana, aseguró que “ello es evitar que la esposa de quien no pudo ser candidato llegue a este puesto, donde se deja a un lado a quienes sudan la camiseta con el partido”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, el presidente de la mesa directiva de la presente legislatura, aseguró que “estoy de acuerdo en que las mujeres tengan todos los espacios y que les entreguen las candidaturas, pero ello no debe llevar implícito que, por ser esposa del aspirante y a lo mejor sin carrera partidista, se le entregue esta oportunidad”.

Por ello, destacó que la paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular es un asunto “inacabable”, expresó.

Señaló que si bien se han hecho reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para que en la distribución de las candidaturas a las mujeres no sólo se les beneficie de forma vertical, sino también horizontal, enfatizó que aún quedan algunos temas pendientes, como el derecho de las militantes.

“Tenemos que legislar en materia del derecho de los militantes para que en aras de la paridad de género, no se desplace a una mujer que tiene años militando en un partido político y en su lugar se ponga a la esposa del militante que no pudo ser candidato”, resaltó.

Sobre los lineamientos de paridad de género que aprobó la Comisión Temporal de Género del IEPC la semana pasada, el legislador Marcos Rosendo Medina expuso que la reelección de los alcaldes no está vinculada a ese principio, sino al trabajo que realiza cada uno de ellos.