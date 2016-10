Se casa Parker en comedia

“Divorce”, que se estrena el domingo, representa el regreso de Sarah Jessica Parker a las series de televisión

Ciudad de México

Agencias

En agosto del 2000, un artículo de portada en la revista Time promocionando la soltería mostraba a Sarah Jessica Parker y sus tres compañeras de “Sex and the City” con el titular: “¿Quién necesita un marido?”.

Esa pregunta podría aplicarse a la nueva comedia de HBO protagonizada por Parker, una exploración duramente honesta y a la vez cómica de un matrimonio en problemas, titulada impúdicamente “Divorce”.

“Divorce”, que se estrena el domingo, representa el regreso de Parker a las series de televisión en un papel que será inevitablemente juzgado contra su interpretación de la autoproclamada “antropóloga sexual” Carrie Bradshaw en “Sex and the City”.

Pero no hay que temer. “Divorce” presenta a la actriz como Frances, una esposa y madre suburbana que se mira en el baño del espejo en la primera escena de la serie como tratando de asumir sus marcas de la edad, cuando su esposo Robert (Thomas Haden Church) la interrumpe para discutir sobre la manera en la que se apropia del baño.

Cuando él le da la espalda Frances hace furiosa una señal obscena y con ese simple gesto Parker deja a Carrie Bradshaw muy atrás.

“Improvisé eso”, dijo Parker complacida. “Me da mucho gusto que lo hayan usado”.

Pero no se confundan: es muy poco lo que se hizo de “Divorce” sin minucioso cuidado. De acuerdo con Parker, ella y su socia de producción Alison Benson pasaron cuatro años desarrollando el concepto del programa mientras reclutaban talentos detrás de las cámaras como la creadora Sharon Horgan (aclamada como estrella y creadora de la comedia romántica “Catastrophe”) y el productor ejecutivo Paul Simms (cuyos créditos incluyen “The Larry Sanders Show”, “Flight of the Conchords” y “Girls”).

Después movilizaron a un elenco secundario que incluye a Molly Shannon, Talia Balsam y Tracy Letts. Todo confluyó para el proyecto con el que Parker estuvo… casada. Y no es un escaparate para mostrarla como actriz; de hecho, en un principio no tenía planes de actuar