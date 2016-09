Se apunta Gio. Alza la mano para volver al Tricolor

Desde la llega de Juan Carlos Osorio al frente del Tri, Giovani Dos Santos ha pasado a segundo término con el combinado nacional, ya que no ha disputado un sólo minuto con el técnico colombiano

El atacante mexicano del L.A. Galaxy Giovani Dos Santos vive uno de sus mejores momentos desde su llegada al cuadro de la MLS, acumula cuatro tantos en los último cinco días, por lo que es normal que se especule sobre su regreso al Tri. El mayor de los Dos Santos se dijo listo para reaparecer con el combinado nacional si es requerido.

“Yo siempre lo he dicho: amo a mi país. Y ahora estoy trabajando lo mejor posible en mi equipo y obviamente, en el futuro, si el entrenador decide llamarme, yo estoy dispuesto a acudir, con gusto” aseguró a la cadena ESPN tras la victoria del Galaxy sobre Orlando City.

A la par, el ex Villareal no quiso ahondar más en el tema ya que considera una falta de respeto para sus compañeros y técnico de la Selección Mexicana.

“Pero, por ahora, cualquier declaración que yo haga al respecto se va a especular demasiado. Es por ello que, por respeto a mis compañeros y al entrenador, prefiero no tocar ese tema” puntualizó.

Desde la llega de Juan Carlos Osorio al frente del Tri, Giovani Dos Santos ha pasado a segundo término con el combinado nacional, ya que no ha disputado un sólo minuto con el técnico colombiano. Su último partido con Selección Mexicana fue en la Final de la Copa Oro 2015, cuando México se impuso 3-1 a Jamaica, aún bajo la dirección técnica de Miguel Herrera.

Gio, acumula 14 tantos con el Galaxy en esta temporada y está a una sola anotación de superar lo conseguido por Erick Torres en 2014, cuando logró 15 tantos jugando para Chivas USA, convirtiéndose, de momento, en el jugador azteca con más goles en una temporada con la MLS.