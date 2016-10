Se apunta “El Potro” para Cruz Azul

El ex director técnico de selecciones nacionales juveniles, Raúl “Potro” Gutiérrez, aseguró que dirigir a un grande como Cruz Azul, es una propuesta que sería interesante, ya que se trata de tomar a un grande históricamente.

Ciudad de México

Agencias

En entrevista con Pasión W, Gutiérrez no reveló si tenía alguna oferta de algún club, sin embargo, agradeció el hecho de que se vincule su nombre a uno de los grandes del fútbol mexicano, y señaló que salió de selecciones nacionales para buscar un lugar como seleccionador nacional en la mayor.

“Es un proyecto muy interesante, muy atractivo, dirigir a uno de los equipos que es de los históricamente grandes. Hablar de Cruz Azul es hablar de la historia del fútbol mexicano” confesó el estratega que está a la espera de alguna oferta de los clubes que se quedarán sin técnico al término del torneo.

“El Potro” no tenía pensado salir de las selecciones juveniles, aunque admitió que sueña con dirigir a un club en el país, buscando dar el salto en un futuro para tomar a la selección mayor, misma que actualmente dirige Juan Carlos Osorio.

“Creo que cuando no nos subimos al podio de los JO, esa puerta que se pudo abrir, de una manera se redujo. La idea es hacer las cosas bien, ser campeón y dar el salto a la selección mayor” concluyó Gutiérrez sobre su paso por el Tri, eso sí agregando que “podemos estar orgulloso del proyecto de selecciones mayores. Y es con lo que uno queda satisfecho”.

Cruz Azul se encuentra sin técnico tras la destitución de Tomás Boy como entrenador de los cementeros, esto luego de la derrota sufrida el sábado ante Puebla en el Estadio Azul, razón por la que buscarían entrenador.