Se ampara Belinda

La Procuraduría General de la República (PGR) giró un nuevo citatorio contra Belinda Peregrín Schull por cuestiones de fiscales, pero la juez Décimo Sexto de Distrito en Amparo Penal de esta Ciudad, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz concedió a la cantante un amparo, tras refutar que el agente del Ministerio Publico le ha negado el derecho de defenderse además de que ella ha buscado un acuerdo de conciliación con la Secretaría de Hacienda.

Ciudad de México

Agencias

En tanto, Héctor Vázquez Ferzuli, Juez Décimo Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, negó girar la orden de aprehensión contra Belinda a inicios de julio, por una defraudación al fisco de un millón 896 mil pesos, de acuerdo a sus ingresos de 2010.

“El juez habría negado la captura debido a que la PGR no llevó a cabo una audiencia de conciliación con la Secretaría de Hacienda, requisito necesario en este tipo de asuntos, ni llamó a declarar a la cantante para dar su versión de la situación”, de acuerdo con Reforma.

Debido a esto, la Procuraduría demandó al juez y volvió a citar a la cantante, por lo que el pasado viernes a las 10:00 horas “Beli”, como la llaman, acudió a la sede de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, donde salió de las instalaciones cerca de las 13:00 horas.

Poco después sus abogados presentaron el amparo de referencia porque no se propició la conciliación con Hacienda y ella tampoco pudo defenderse en forma adecuada, según señalan los listados del juzgado.

El amparo obtenido por la también actriz, implica que la PGR no podrá resolver y consignar la averiguación previa, hasta que se aclare si fueron violados sus derechos.