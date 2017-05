SCT no baja la guardia: Alipio Ovando

Niega el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Alipio Ovando Magaña, que está dependencia haya “bajado la guardia ante las anomalías que se presentan por unidades piratas y los famosos Uber”, en donde comentó que en lo que va del presente año, se ha sacado circulación a 140 de estas unidades llamadas Uber, ello por no contar con el permiso, pero además indicó que también se está actuando contra piratas, ya que dijo que se han sacado circulación un mil 600 unidades.

De igual forma, al ser entrevistado por los medios de comunicación, el funcionario estatal indicó que todas estas acciones, son un compromiso que se tiene de la presente administración, ello para que el transporte público cuente con transparencia, legalidad, que no sean los llamados “piratas” que pueden afectar tanto los concesionarios como dedicarse a otras actividades ilícitas.

Mencionó que se siga este tipo de situaciones, pero negó por completo que “hayamos bajado los brazos en torno a los operativos; sencillamente se está trabajando de manera normal; se está combatiendo pirataje, aquellas unidades clonadas, con problemas de documentación y los llamados Uber, a los cuales a pesar de que podemos no mencionar nada en los medios, en lo que va del año se han sacado 140 de estas unidades, lo que significa que alrededor de 35 unidades de estas UBER han sido retiradas mensuales por no contar con la documentación”.

Preciso que actualmente, hay alrededor de menos de 100 unidades de alquiler circulando de manera ilegal en Villahermosa, donde indicó que todo ello, es parte de las anomalías que permitieron las autoridades del sector “de la pasada administración, y que el gobierno en turno se ha dedicado combatir, ello para que quienes están este servicio, no se preste el mismo al margen de la ley”. Destacó que esta actuación, está conforme al Estado de derecho y no sea viola sus garantía individuales a absolutamente a nadie.