El abogado de Schumacher, Felix Damm, ha comparecido ante el juez en el caso que la familia del piloto inició contra la revista Bunte, que el pasado diciembre de 2015 aseguró en su portada que “Schumacher puede caminar”, y diciendo revelar otros detalles de la vida privada y de las curas que recibe a diario el ex piloto de Fórmula Uno.

Berlín, Alemania

Agencias

“Está muy delgado, pero puede de nuevo caminar un poco con ayuda de sus terapeutas. Es capaz de dar un par de pasos. Y también puede levantar un brazo”, expresó en su día la revista alemana con unas afirmaciones que le han llevado a los tribunales. En su comparecencia ante el juez, según los principales diarios británicos, el abogado del heptacampeón de Fórmula Uno ha sido claro y contundente: “Schumacher no puede caminar”. Acabando así de forma definitiva con las falas esperanzas que nacieron fruto del artículo publicado en las páginas de Bunte.

De esta manera, las declaraciones de Damm van en la misma línea que las que hizo en su día Sabine Kehm. La representante del histórico piloto desmintió en diciembre pasado la información aportada por la citada revista y definió como “irresponsable” el contenido de dicho artículo. “La afirmación de que puede caminar no se corresponde con los hechos”, expresó Kehm en su día en declaraciones recogidas por el diario Bild

Así pues, se ratifica que el germano singue sin poder ponerse en pie después del fatal accidente que sufrió en diciembre de 2013 en Maribel. Casi tres años después, el ex piloto de Jordan, Beneton-Ford, Benetton Renault, Ferrari y Mercedes, sigue tratando de superar las fuertes lesiones causadas por el accidente de esquí, con un equipo de doctores, fisioterapeutas y especialistas que están a su disposición las 24 horas del día en su residencia de Ginebra.