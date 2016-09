Sancionan al Atlético y al Real Madrid

El Comité de Apelación de la FIFA ha tumbado los recursos del Real Madrid y el Atlético, que fueron sancionados el pasado mes de enero por el fichaje irregular de menores. Ambos clubes tienen ahora un plazo de cinco días para presentar alegaciones ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Madrid, España

Agencias

Durante estos cinco días la sanción será efectiva, y una vez que el recurso sea aceptado por el TAS podrán contratar de nuevo, pero sólo hasta que haya un fallo definitivo. El TAS tarda una media de tres meses en resolver estos expedientes, por lo que si se cumplen los plazos previstos Real Madrid y Atlético no podrán hacer fichajes en todo el año 2017.

La FIFA comunicó el pasado 14 de enero a Real Madrid y Atlético que no podrían fichar ni dar de alta “a ningún futbolista nacional o extranjero durante los próximos dos periodos de contratación íntegros”. El Comité de Disciplina fue rotundo en su fallo: “Se ha sancionado a los clubes españoles Atlético de Madrid y Real Madrid por haber infringido la normativa vigente sobre traspasos y altas internacionales de futbolistas menores de 18 años. Se ha constatado que ambos clubes violaron varias disposiciones relativas a los fichajes y el primer registro de futbolistas menores de edad extranjeros, así como otras concernientes a la inscripción y participación de jugadores en determinadas competiciones”. Además de la sanción sin fichar, el organismo multó a ambos clubes. El Atlético de Madrid pagó una multa de 900.000 francos suizos (822.000 euros). La multa que la FIFA impuso al Real Madrid fue de 360.000 francos suizos (328.000 euros).

Los dos clubes madrileños presentaron recurso ante el Comité de Apelación que preside el abogado norteamericano Larry Mussenden, con sede en Bahamas, que es quien ahora ha ratificado la sanción. Una vez que los dos equipos españoles recurran al TAS, lo que harán la semana que viene, el Tribunal Supremo del Deporte volverá a dejar en suspenso la sanción hasta que haya un fallo definitivo.

El TAS nunca ha revocado una sanción de la FIFA por la contratación irregular de menores. De modo que si se cumplen los precedentes, habrá sanción definitiva del TAS antes de diciembre. Si es contraria a Atlético y Real Madrid no podrán hacer fichajes en todo 2017, año que coincide con elecciones en el Real Madrid.