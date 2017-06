Salud realiza operativos

La dependencia pide a los comerciantes, apegarse a la normatividad, y evitar operar de forma irregular

En el marco del Programa Estatal contra el Abigeato, la Secretaría de Salud emplazó a 12 carnicerías ubicadas en el corredor Villahermosa-Macultepec a dar cumplimiento a la normatividad sanitaria, luego de detectar que operan de manera irregular.

La dependencia informó que coordinadamente con la Fiscalía General del Estado y con motivo de las investigaciones relacionadas con la volcadura de un tráiler que transportaba semovientes el pasado 6 de junio, sobre la carretera Villahermosa-Frontera, se implementó un intenso operativo de verificación sanitaria en establecimientos localizados en las rancherías Medellín y Pigüa, así como en las villas Ocuitzapotlán y Macultepec del municipio de Centro.

Como resultado se detectó que 12 expendedores de carne no contaban con la anuencia municipal para operar, y de esa cifra, nueve carecían del aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud, y ocho establecimientos no acreditaron la procedencia de la carne que estaban comercializando.

Ante esta situación, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios procedió a iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, emplazando a dichos establecimientos a dar cumplimiento a las disposiciones que establece la normatividad sanitaria vigente.

La Secretaría de Salud adelantó que en fecha próxima los establecimientos volverán a ser supervisados, para constatar que hayan corregido las condiciones sanitarias en que operan, y de no ser así, se procederá de inmediato a la suspensión de actividades y a establecer sanciones.

Seguirán operativos

Puntualizó que los operativos de vigilancia sanitaria se mantendrán de forma permanente, e incluyen, entre otras medidas, la toma de muestras de carne cruda para análisis microbiológico básico en matanzas rurales, carnicerías y rastros municipales, con el propósito de proteger la salud de los consumidores.