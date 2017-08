Saldo blanco en regreso a clases

Autoridades enfatizan que la conciencia de la ciudadanía, es clave para la correcta aplicación de estos operativos

El regreso a clases tuvo un saldo completamente blanco gracias al apoyo ciudadano que se condujo con respeto a las normas viales y al operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementado para cuidar la vuelta de los estudiantes a las aulas.

Así lo informó el Director General de la Policía Estatal de Caminos (PEC), Armando Aurelio Chávez Rivera, al subrayar que en el marco del inicio de la jornada escolar no se registraron accidentes.

Destacó que el apoyo ciudadano ha sido fundamental para este resultado pues cada vez se concientizan más los conductores, además que hubo muy buen comportamiento en las zonas de ascensos y descensos de las escuelas.

Al recalcar que el objetivo es que no se entorpezca la circulación y que todas las personas lleguen a tiempo a sus clases y a sus labores, Chávez Rivera dio a conocer que el operativo en la entrada y salida a las escuelas será permanente durante todo el ciclo escolar.

En este contexto, reiteró que las recomendaciones son que no se estacionen en doble fila, que no lleven a sus hijos en el asiento delantero, respetar los límites de velocidad, y que el ascenso y descenso se lo más rápido posible, entre otros.