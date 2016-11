Sacan sus trapitos al sol

Con total falta de seriedad, los líderes de las bancadas del PRD y PRI, José Antonio de la Vega y Manuel Andrade, exhiben sus diferencias en el Congreso

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Los coordinadores de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Antonio de la Vega y el de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Andrade se enfrascaron en un diálogo sobre el rompimiento del PVEM y del priismo con la Jucopo en donde el perredista dijo que cuando fue minoría, acudió a esta instancias a defender los intereses de su partido, por lo cual es necesario que acudan, donde el priista dejó en claro que “son situaciones en donde no queremos que nos avasallen”.

En entrevistas por separado, ambos políticos dejaron en claro que defenderán sus ideologías, pero que evidentemente se requiere de unidad.

Ante ello, De la Vega Asmitia destacó que este “rompimiento”, los coordinadores de las diversas bancadas tienen la responsabilidad de acudir a las sesiones.

Y remarcó que con el del Verde, Federico Madrazo es de los que más faltan. “Es el diputado que más falta a la Jucopo, tiene más faltas que asistencias; ya no tendrá el argumento que no puedo ir por tal o cual cosa sino simplemente por cuestión política”, precisó.

Y si no quieren ir Manuel Andrade y Federico Madrazo se debe cambiar de coordinadores; y precisó que en el caso de Manuel Andrade calificó sus declaraciones como “rollo, pues sabe de los temas abordados en la Jucopo; sus declaraciones obedecen al calor de las circunstancias”, señaló.

De igual forma, José Antonio de la Vega negó faltarle el respeto al Presidente de la Mesa Directiva, Marcos Rosendo Medina en las sesiones, a como señaló Manuel Andrade; es un intento de amarrar navajas, comentó.

No existe pleito con De la Vega

Por otra parte, en respuesta el priista Manuel Andrade calificó al presidente de la Jucopo “que se voltroniza con facilidad. Eso hace que los acuerdos parlamentarios en la Jucopo no se respeten”, sostuvo.

En torno a las comparecencias en comisiones no sirven. No hay oposición en ellas, aseveró Manuel Andrade. “La comparecencia de Gustavo Rosario no es la más importante, lo que urge es citar al titular de Seguridad Pública y SCT”, indicó.

Andrade Díaz insistió que no solo con el tiempo de las intervenciones interpela José Antonio de la Vega a Marcos Rosendo Medina; este no dice nada porque es serio, pero muchos lo han visto, agregó.

Asimismo, dijo que no hay pleito personal con José Antonio de la Vega; recordó que lo quiere, pero que tiene que entender su papel.