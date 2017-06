Sabor a final. Rafa Nadal alcanza las semifinales

Rafa Nadal y Dominic Thiem jugarán este viernes no antes de las 15.30 horas, después del Murray-Wawrinka

París, Francia

Agencias

La organización de Roland Garros ha oficializado con prontitud el programa de las semifinales masculina, que se disputarán este viernes en la pista central, Phililppe Chatrier. Hay buena previsión meteorológica, y no ha habido demorada.

Rafa Nadal disputará su décima semifinal en París, contra el austríaco Dominic Thiem , que repite por segundo año consecutivo, no antes de las 15.30 horas. Puede ser seguido a través del Directo de la Web de Mundo Deportivo. Por televisión, Cuatro (en abierto) y Eurosport.

El orden de juego lo abrirán, no ante de las 12.45 horas, el británico Andy Murray y el suizo Stan Wawrinka, en una semifinal que ya se vio el curso pasado, con el escocés llegando a su primera final de Roland Garros, donde el helvético fue campeón en 2015.

Nadal y Thiem se ven las caras por cuarta ocasión seguida en esta gira de tierra. “Es el Clásico del año”, sentencia Carlos Moyà. Rafa ganó las finales de Godó (6-4, 6-1) y Madrid (7-6, 6-4), perdió luego en cuartos de Roma por 6-4 y 6-3.

Ronda

Llegados a la penúltima ronda en Roland Garros, ya conocemos a los últimos cuatro hombres que se van a disputar una plaza en la gran final del próximo domingo en París. Por un lado, Rafael Nadal y Dominic Thiem y por el otro, Andy Murray y Stan Wawrinka. Dos partidos muy atractivos con los que son, probablemente, los cuatro hombres más en forma del circuito en la actualidad por lo visto en las últimas semanas de competición. Analizamos las dos semifinales por separado.

Muchos catalogan este partido como la final anticipada. Los dos hombres con más victorias sobre tierra batida esta temporada (22) han cruzado sus caminos en semifinales y será la cuarta vez que se enfrenten en esta gira de tierra, habiendo ganado el español dos veces por una el austriaco.