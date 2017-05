Rullán no pasó examen

A pesar del intento del ex fiscal del Órgano Superior de Tabasco, Francisco Rullán de tratar de ser el nuevo secretario técnico del organismo anticorrupción a nivel nacional, no pasó la segunda prueba que se trataba de un examen, en donde sin señalar cuántos puntos obtuvo, no se quedó en la lista final.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido y después de que actores políticos destacaron que Francisco Rullán no reunía la capacidad moral, y a la mejor hasta jurídica para ostentar este cargo de gran relevancia, ya que en su paso como titular del Órgano Superior de Fiscalización de Tabasco, las calificaciones es que dejó mucho que desear y existen demandas en su contra, tanto en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como la Fiscalía General de Tabasco.

Ello se reveló a través de un comunicado, donde se informó de que ya no pasó el examen de la segunda ronda para seguir en este proceso.

De igual forma, se señaló que Francisco Rullán Silva, queda fuera de la lista de aspirantes que buscaban obtener el cargo de secretario técnico del Sistema Nacional anticorrupción, debido a que en el examen que presentó, que es la segunda prueba, no tuvo los puntos suficientes, en donde no se especificó cuántos obtuvo, pero los que pasaron lograron tener más de 180 puntos, en dónde están los señores Óscar Arredondo, Janet de la Luna, Rebeca Félix Ruiz, Gregorio Guerrero, Benjamín Gil Morales, Max Kaiser Aranda, Guillermo López Jiménez, Alejandra Rascón, Ricardo Salgado y Miguel Vega, los cuales tendrán hotel del 22 y 23 de mayo, con lo cual evidentemente el ex fiscal del OSFT de Tabasco, quedó fuera de esta competencia, en donde se le sigue un proceso por diversas anomalías tanto en el congreso tabasqueño como la Fiscalía General de Tabasco.