Roger Waters canta ante 200 mil fans

Ciudad de México

Notimex

Un Zócalo capitalino totalmente abarrotado le dio la bienvenida al compositor británico Roger Waters la noche de este sábado, en donde deleitó a 200 mil personas con su música, según cifra proporcionada por los organizadores.

A los fanáticos no les importó que tuvieran que esperar varias horas para ver el concierto, con tal de disfrutar la magia y el talento que trajo consigo el cantante europeo, quien aprovechó para arremeter contra el candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump.

Todo inició cuando en la larga pantalla que se colocó a un lado de la Catedral Metropolitana se exhibió la imagen de una superficie lunar, que minutos después comenzó a tener movimiento, instante en que muchos aplaudieron.

Justo cuando arrancó el espectáculo con “Speak to me”, empezó a llover, lo que obligó a que algunos sacaran sus impermeables y paraguas, pero no se movieron de sus lugares.

Antes de interpretar “Breathe” y “Set the controls for the heart of the sun”, el fundador de la legendaria banda Pink Floyd saludó a todos sus seguidores con un “hola”, por lo que los gritos y la emoción creció.

Diversas imágenes animadas y psicodélicas se mostraron en una pantalla gigante.

“Gracias, muchas gracias”, dijo el cantante en español después de interpretar de éxitos como “One of these days”, “Time”, “The Great gig in the sky” y “Money”, musicalizados por una banda de acompañamiento integrada por una batería, guitarras, instrumentos de viento y coristas.