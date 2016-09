Revive Balotelli en Francia

El atacante italiano Mario Balotelli continuó su tarea de justificar su llegada al futbol francés y este miércoles hizo un doblete para impulsar al Niza a la victoria de 4-0 ante el AS Mónaco para colocarse en el primer lugar de la Ligue 1.

Niza, Francia

Notimex

En el estadio Allianz Riviera, el conjunto local no tuvo piedad sobre la escuadra del Principado y se quedó con el importante triunfo que le valió para superar en la tabla al Paris Saint Germain, que es el máximo favorito para repetir por el título.

Con la victoria, Niza llegó a 14 unidades, una más que el PSG, mientras el club monegasco se quedó también con 13 puntos en el tercer lugar de la clasificación, después de seis fechas celebradas en el balompié galo.

Paul Baysse, al minuto 17, abrió el marcador, mientras que antes del descanso llegó la descolgada de Balotelli para quitarse a su marcador y cruzar su disparo de derecha que valió para el 2-0 a la media hora de juego.

En el complemento, Balotelli hizo el 3-0 cuando el portugués Ricardo Pereira lo habilitó dentro del área y no perdonó con su derechazo, al minuto 68.

En la recta final del encuentro, sin el transalpino en el campo, AS Mónaco se quedó con 10 elementos por la expulsión de Tiemoue Bakayoko (83), quien cometió penal, mismo que falló Alassane Plea pero tres minutos más tarde tomó revancha y colocó el 4-0 final.

Balotelli, quien no entró en planes del Liverpool y AC Milan en la campaña pasada y que tardó en encontrar equipo en el anterior mercado de fichajes a causa de su bajo nivel y comportamiento extracancha, recibió el voto de confianza del Niza para recuperar su carrera y en este inicio lleva cuatro goles en la Liga francesa.