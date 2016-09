No habrá impunidad en Teapa, no hay amistades, ni compadrazgos en la revisión de cuentas públicas: Federico Madrazo

El congresista afirmó que ni en el caso de Elda María Llergo, existirá impunidad alguna. Refrendó su compromiso para actuar con imparcialidad

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

En la revisión de las cuentas públicas, la amistad no puede estar por encima del Estado de Derecho, la Imparcialidad y la rendición de cuentas públicas, aseguró el dirigente estatal del PVEM, Federico Madrazo Rojas, al tiempo de rechazar que en el caso específico del estado financiero de la ex alcaldesa de Teapa, Elda Marìa Llergo Azmitia, correspondiente al 2015, vaya a existir impunidad.

Y es que sabida la cercanía que hay entre las familias Madrazo y LLergo, con influencia en el PRI de la entidad, el hijo del ex gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, rechazó que esa condición sea sinónimo de impunidad.

Por ello, apuntó que uno de los preceptos del “verde” es el de la transparencia y rendición de cuentas y que, en este sentido, indicó que los cinco legisladores de este partido político, en el Congreso local, deberán de honrrar en la calificación de cuentas públicas.

Reiteró que este partido político va a actuar con total libertad en el tema de calificación de cuentas públicas, tanto en comisiones como en el pleno “más allá de amistades, porque hoy la rendición de cuentas, afortunadamente, llegó para quedarse”.

Incluso, advirtió que los cinco legisladores del PVEM, irán hasta las últimas consecuencias para que se aplique la ley en este sentido en Tabasco.

Luego que el alcalde Teapa, de extracción “verde ecologista”, Jorge Cano, denunciará penalmente a la administración pasada, encabezada por la priísta, Elda Llergo, por un sin fin de delitos en contra de las finanzas de esa demarcación, Madrazo Rojas, dijo que este hecho debe ser un ejemplo para los demás alcaldes de cómo se debe actuar en casos como este.

Vamos avanzando

Durante su arribo al Congreso del Estado para acudir a la sesión ordinaria el diputado local Federico Madrazo Rojas fue entrevistado por los medios locales del Estado y tras los cuestionamientos sobre el Programa de Afiliación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tabasco, sostuvo que se está avanzando muy bien y con ello dicho instituto político continúa día a día consolidando su desarrollo.

Puntualizó que el Partido Verde en estos momentos se encuentra trabajando a paso firme con el tema de Afiliación, “por ello el día domingo estuvimos en el municipio de Jonuta, el lunes en algunas zonas del municipio de Centro y posteriormente estaremos en Jalpa de Méndez continuando con nuestro Programa Estatal de Afiliación y Reafiliación”.