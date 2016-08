Revelan locatarios “Plan B”

Afirman que acudirán ante las autoridades federales, para informarle sobre los motivos que tienen detenidas las obras

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Al concluir la segunda reunión informativa entre funcionarios del ayuntamiento de Centro y de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), con representantes de los mil 200 locatarios del mercado “José María Pino Suárez”, Marco Antonio Corzo De la Cruz, reveló el “Plan B” que los comerciantes tienen para rescatar –en caso de que las diferencias internas y con las autoridades persistan e impidan el inicio de la construcción de la nueva central de abasto este año–, los 280 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“El señor ha sido muy amable con nosotros. Es un buen hombre”, revira, retórico, el secretario general de la Unión de Abarrotes cuando se le recuerda la visita al inmueble del secretario Luis Videgaray Caso, el 10 de marzo de 2015. Y si los comerciantes estarían dispuestos a invitarlo de nuevo si la polémica obra no inicia este año y la federación recupera el recurso ya etiquetado.

En la sala de juntas de la Coordinación de las 14 Uniones del mercado había terminado una por demás acalorada y escabrosa reunión entre funcionarios municipales y estatales con los representantes del giro de comerciantes, abarrotes similares y conexos. El viernes 26, se realizó la correspondiente con el gremio de pescados y mariscos; hoy martes, la pasarela seguirá con los de fondas, carne de cerdo y aves de corral.

La explicación de un joven funcionario de la SOTOP –no se identificó, según los anfitriones—, sobre la estructura metálica que albergará temporalmente a los locatarios en una superficie de 17 mil metros cuadrados de la colonia Casa Blanca, en tanto se lleva a cabo la construcción del nuevo mercado, no dejó satisfechos al auditorio. Mucho menos la intervención del director jurídico del ayuntamiento de Centro, Ulises Chávez Velez.

“El problema no es tanto en que flexibilicemos o no, sino el tiempo que tenemos por el dinero”, recuerda Jorge Antonio Chávez Rivera, el secretario del ayuntamiento que durante la reunión guardo silencio ante las múltiples inquietudes de los locatarios.

Y antes de reiterar que, según el proyecto de la SOTOP, la sede temporal del mercado Pino Suárez contempla un “parque lineal”, estacionamientos, paradas de transporte público de pasaje, área de carga y descarga, el representante del alcalde Gerardo Gaudiano, asegura, sin embargo, que “sí hay tiempo” para convencer a los locatarios pero, añade, “siempre y cuando se cumplan las necesidades que están planteando; que los locales cumplan con todas sus expectativas…”

Acerca de la queja de Corzo De la Cruz que el predio escogido en Casa Blanca es el “más feo” y “el que más se inunda”, Chávez Rivera deja para probar la seguridad del proyecto oficial el inicio de la temporada de lluvias de fin de año.

Y a diferencia de los comerciantes, Chávez Rivera afirmó que en el ayuntamiento “no hay plan B provisional…”; por eso “se está construyendo” la central de abasto temporal.