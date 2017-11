2018, un reto. INE, IEPCT y TET, listos para el proceso electoral

Son tres destacas mujeres que tienen a su cargo la responsabilidad de encabezar el proceso electoral en Tabasco en 2018 en los distintos ámbitos. La delegada Instituto Nacional Electoral (INE) María Elena Cornejo; la Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Maday Merino y la magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco, Yolidabey Alvarado, reconocen lo complejo que serán las elecciones del próximo año, pero que las distintas instituciones están listas, capacitadas para enfrentar los retos que se avecinan y a su vez hacen un llamado a los partidos y aspirantes a respetar la ley y las reglas que rigen el proceso electoral.

Gloria K. López

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Las mujeres que tienen a su cargo esta responsabilidad en los órganos de dirección tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) y el TET, niegan que el Gobierno del Estado tenga injerencia alguna en las decisiones que se toman en los órganos electorales esta percepción sea real.

Entrevistadas por separado para Rumbo Nuevo coinciden en señalar que lo que hay es una relación de respeto e institucional, principalmente para el trabajo coordinado y de apoyo que se le solicita a las autoridades tanto federales como locales, el día de la jornada electoral.

Por un lado, la delegada del INE, María Elena Cornejo Bernal, destacó que en el ámbito Federal con la relación que tienen con el gobierno del estado, desde un principio han estado hablando sobre el proceso electoral, por lo que no ha tenido contacto con el Gobernador de manera particular para la preparación del proceso electoral.

Recordó que cuando llegó como delegada, se presentó con él, así como ha tenido contacto con el mandatario estatal en diferentes eventos, pero no de manera particular o para hablar del proceso electoral.

Por otro lado, la presidenta del IEPCT, Maday Merino Damián, negó que haya intromisión del gobierno estatal en este instituto.

Recordó que desde que iniciaron como consejeros electorales, en estándar de las elecciones como del 2014, 2015 y la extraordinaria, el Gobernador del Estado ha sido sumamente respetuoso de la legalidad electoral, totalmente respetuoso.

Consideró que se ha dado la relación, y finalmente ellos como órganos autónomos tienen que solicitar los recursos para el Instituto vía ejecutiva, es una parte, además ellos tienen que solicitar en su momento al área de seguridad, ya que firman un convenio de seguridad con el estado, es decir, son relaciones institucionales, pero nunca han tenido una incidencia de carácter a como pueda mencionarse como tal.

Mientras tanto, la magistrada del TET, Yolidabey Alvarado de la Cruz, dejó claro que nunca han tenido intromisión ni ninguna línea directa por parte del Gobernador del Estado.

Él siempre ha sido respetuoso de su autonomía, independencia y la única relación que pueden tener con el gobierno de Tabasco es institucional, cómo lo tienen todas las instituciones y los órganos autónomos.

Hay garantías para 2018: INE

“Cómo le ha costado tanto a la mujer tener acceso en los espacios públicos, entonces, cuando tienes la oportunidad de participar en un cargo público, se compromete y se compromete más, porque le costó todo lo que nos cuesta; lo valoramos mucho más y creo que la mujer, en el costo que ha tenido histórico de su participa en los espacios públicos, la ha llevado a sentirse más comprometida”, señaló la delegada del Instituto Nacional Electoral en Tabasco (INE), María Elena Cornejo.

Con unos meses al frente de este organismo, en entrevista en la delegación electoral, dejó en claro que estadísticamente, son más mujeres que hombres, son las más comprometidas en todos los aspectos, en donde garantizó que la elección federal en Tabasco, se realizará de manera profesional, con respeto a cada una de las leyes.

Estableció que la relación con el gobernador Arturo Núñez, es institucional, la única ocasión que habló con él, fue cuando llegó, y cuando coinciden, sabe que es respetuoso de la legalidad.

¿El panorama con las mujeres, que piensa sobre la democracia y el voto de las mujeres para el 2018, será fundamental?

“No sé si va a ser la democracia de las mujeres, yo lo que quisiera como mujer, es que haya una democracia y que haya igualdad y equidad en la oportunidad de participación de hombres y mujeres.

Ni estoy pensando en que las mujeres conquistemos el mundo, conquistemos el país; estoy pensando en que los hombres dejen de participar en la vida pública. Creo que es importante que tanto hombres como mujeres participemos en la vida pública.

Lo que sí es cierto, es que la mujer se le echa a un lado en la participación de la vida pública. Siempre será considerado generalmente de la había considerado, que era para participar en espacios privados, en la casa, haciendo actividades domésticas.

Sin embargo, creo que estos espacios que han ganado las mismas mujeres, y debo reconocer que algunos hombres han apoyado para que se abran estos espacios.

Y por supuesto que pueden gobernar mujeres, ahí está Margaret Thatcher, gobernó en Inglaterra, mujeres que han gobernado en los países de América del Sur, Argentina, Chile, Guatemala, han tenido una mujer como gobernante. Creo que lo han hecho muy bien.

¿Datos estadísticos del padrón electoral, cuantas son mujeres y cuántos son hombres?

“El dato estadístico es que el 53% de la población en calidad de votar, es el de las mujeres; los hombres el 47%. Y, de entrada, la mujer en el padrón, de hecho, en cifras del Inegi, hay más mujeres que hombres en el mundo y en este país hay más mujeres que hombres, y en el padrón electoral tenemos más mujeres que hombres y luego como funcionarios de Casillas hay más mujeres que hombres, también en la misma proporción, y esto nos lleva también de que la hora que vas a buscarlas para que sean funcionarios de casilla, son muy comprometidas; generalmente, la mujer es muy comprometida.

Tengo una hipótesis que no ha sido comprobada y simplemente una hipótesis, de qué cómo le ha costado tanto a la mujer tener acceso en los espacios públicos, entonces cuando tienes la oportunidad de participar en un espacio público, se compromete y se compromete más, porque le costó, todo lo que nos cuesta, lo valoramos mucho más y creo que la mujer, en el costo que ha tenido histórico de su participa en los espacios públicos, la ha llevado a sentirse comprometido.

Hay algunas mujeres que tiene que hacer un doble o triple esfuerzo, no sólo de demostrar que tiene la capacidad para desempeñar tal o cual cargo, sino también debe demostrarlo, porque en general hay una demostración a la capacidad de la mujer y es una denotación cultural.

Creo que históricamente, la mujer no participa, por qué tiene que ser mamá, tener hijo y para que cuide a los hijos y cuida la familia. Pero si sabes administrar una familia, por supuesto que puedes administrar un país.

¿Coincidencia que tres mujeres tengan cargos representativos para la elección en Tabasco?

Creo que es coincidencia; para todo mundo puede ser sabido, yo no soy del sur, entonces fui designada para cumplir, y curiosamente me encuentro llegando a Tabasco que había presidente del Tribunal una mujer y quien preside el Instituto Electoral ya la conocía. Qué ha hecho el, INE Eso sí, es una responsabilidad de línea lo que ha hecho, que es buscar que los espacios públicos con la incursión de la mujer, entre la regla del juego, se pone como mitad mujer y mitad hombres, también en los cargos de dirección, no solamente en el consejo esté integrado de manera paritaria, sino también en la dirección en la de las presidencias, también haya paridad.

¿Cómo van elegir la paridad de género para los seis candidatos a diputados federales?

El INE tiene una regla para llevarlo a cabo, porque es mucho más sencillo. En el INE está la distribución paritaria, que es mucho más sencilla.

Se busca la distribución paritaria a nivel nacional, no por entidades; el partido político debe registrar de mujeres 50% y de hombre igual, y quien revisa esto, el INE nacional es el encargado revisar de que exista la paridad y sino no encuentra paridas, le notificamos al partido político para que en un periodo de 48 horas sustituya sus candidatos que cumpla con la regla.

Y de donde los va a quitar o sustituir, es una decisión del partido, es una decisión de ellos, lo único que le importa al instituto es que la cámara de diputados una vez que esté en funcionamiento, tenga esa paridad.

Y aquí en Tabasco, depende exactamente de que mientras cumplan con la paridad a nivel nacional, no importa aquí, si hay seis hombres, pero el partido a nivel nacional cuenta con el 50-50 de paridas, eso es lo que se requiere.

Esa es la diferencia por esa razón el INE no ha hecho tanto comentario sobre el tema de la paridad, porque no nos afecta de la misma manera que impacta a nivel local, porque además quienes establecen las reglas para el Estado de Tabasco en términos locales, debe existir esta paridad.

Refirió además que ya fuimos presentados de manera formal, tanto los nuevos vocales que tiene la Junta Local como los consejeros que integra el consejo; y la acción es de tener una disponibilidad a compartir y a colaborar y el INE puede estar dispuesto a colaborar.

¿Hay disposición del INE de garantizar una elección federal 2018?

“Por supuesto que sí. Para eso somos y hemos sido designados para el Estado de Tabasco, para ofrecer garantías de que vamos a organizar una elección con los estándares de calidad que se espera por el árbitro que es el INE. Estaremos manejando todos los tiempos del servicio profesional operativo, y que con miras a que se cumpla el propósito de organizar una elección local con los estándares de calidad, por supuesto que sí.

¿Su relación con el gobernador y si hay confianza de que no meterá las manos?

Tal vez esta percepción de que existe relación con el gobierno, se dé más para el ámbito local; en los ámbitos federales, los gobiernos no tienen injerencia y tampoco puedo yo asegurar que los gobiernos meterse en el ámbito local, porque no me consta.

En el ámbito Federal con la relación que tenemos con el gobierno del estado, desde un principio hemos estado hablando sobre el proceso electoral, yo no he tenido contacto con el gobernador de manera particular para la preparación del proceso electoral. Cuando llegué de delegada me presenté con él. Como delegada del INE he tenido contacto con él en diferentes eventos, pero no de manera particular o hablar del proceso electoral, no y en todas las oportunidades que hemos conversado, he escuchado la plena disposición el gobierno para tomarlo con respeto la decisión, y aceptar la regla del juego.

¿Regañó a los delegados federales, y como se realizan las quejas?

Los canales institucionales y las reglas son claras; si alguien está violentando la ley, se presenta la queja previa al periodo de precampaña. Por supuesto que será tramitado ante la comisión de quejas y denuncias para que proceda. En consecuencia, nosotros nos convertimos solamente en Oficialía de partes, Oficialía electoral, podemos llamar para hacer las investigaciones que nos pida la justicia electoral y de quejas, a partir de la presentación de una denuncia, y lo demás le corresponde entrar a la sala especializada del tribunal especializada para resolver esta situación.

Si toque fibras sensibles, ese no es mi responsabilidad. Creo que cada quien sabe si están cumpliendo no con la norma”

¿El llamado a la civilidad y respeto a la ley legalidad para que sea un proceso tranquilo?

Por supuesto que sí, insisto en que nos comportemos con el principio rectores de la función electoral, sé que algunos no tienen por qué aplicarla porque no están en la función electoral, pero una vez que se convierten en servidores públicos, todos tenemos reglas muy claro.

El artículo 134, de cómo nos debemos comportar como servidores públicos, y me incluyo, porque como servidora pública estoy sujeta a ser medida con la misma vara, hay que respetar.

Pero el INE hará todo lo necesario para que la elección sea pacífica, transparente y garanticen certeza y de certeza a la ciudadanía.

Por parte de la delegación, de la delegada, tengan la tranquilidad de que vamos a hacer lo que dice la norma para que esto se cumpla.

Elección 2018 no está en riesgo: IEPCT

“Por supuesto que la mujer se encuentra preparada para sacar adelante estas elecciones”, dejó en claro la consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), al establecer que la paridad de género se encuentra establecida en la ley, y hasta si ser ejerce violencia política de género, es una causal de nulidad.

En entrevista con Rumbo Nuevo en las oficinas del organismo electoral y en presencia de las consejeras Claudia Jiménez y Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, habló de que se garantiza la legalidad de las elecciones del 2018, no importante si al frente de organismos electorales esté al frente una mujer, las cuales han demostrado su capacidad, pero siempre en coadyuvancia con los hombres.

Dijo, además, que el trato que se tiene con el gobernador Arturo Núñez es institucional, y que evidentemente, tiene la confianza de que “no meterá las manos en este proceso”.

También señaló que las reglas están claras, entre estas la paridad de género, y que se respetará a cabalidad.

¿La mujer están preparadas y con el entusiasmo para sacar una lección equitativa, limpia?

“Por supuesto que sí; como todo ciudadano, sea mujer o hombre, estamos más que preparadas para entrar a esta elección, es una gran elección; y en específico, las mujeres que estamos aquí e integramos el consejo, no solamente estamos preparadas, y tenemos la decisión y la convicción de que podemos llevar adelante una excelente elección, y no sólo al final del día estamos en esta elección con el Instituto Nacional Electoral, por todo lo que implique la casilla única y todos los temas.

Pero en lo que contempla a nosotros, por supuesto que estamos listas y preparada, no solamente nosotras, sino también nuestros compañeros hombre”.

¿Está en riesgo la elección, con todo lo que se maneja, por el contexto que existe en Tabasco?

“Para nada. Y por supuesto que no, las reglas son muy claras, las reglas las hemos venido trabajando como Instituto Electoral aquí en Tabasco desde hace más de 2 años, para que esta elección cómo se encuentra, ya tiene las reglas claras.

Y que reglas claras tenemos, el tema de la reelección, tenemos claras en paridad de género y tenemos también las reglas claras en cuanto a los sistemas de que nosotros vamos a utilizar para el tiempo de este proceso, de este inicio, lo que significan las inscripciones, lo que significa la jornada electoral, ya estamos entrevistando a quiénes serán vocales o consejeros que integrarán los distritos.

Esa capacitación se está preparando para ellos y estar también bajó un esquema en colaboración y coordinación con el Instituto Nacional Electoral; nos da una fortaleza para tener las reglas muy claras desde antes, y que los actores políticos lo conozcan.

Y quiero dejar en claro, que todas las decisiones tomamos en la mesa, son conocidas por los diferentes partidos que integran nuestra mesa; ellos no son desconocedores de todas estas reglas, y saben muy bien que tendrán que cumplirse, no habrá manera de zafarse de estar, las conocen con tiempo y no hay justificación.

¿Cuál es la relación que tiene con el INE?

“Excelente, y para esta concurrencia. Por supuesto que sí y felicito al INE por el cambio que realizaron con la consejera María Elena Cornejo, quien conoce muy bien la operatividad de la casilla única, porque realmente ya ha trabajado con esta capacitación y en este escenario que nos toca a Tabasco.

Nos vamos a una elección concurrente, somos nueve entidades que nos vamos para gobernador y 7 entidades donde vamos a tener 6 elecciones. Eso lo tenemos muy claro, y trabajando con la regla muy claras, con nuestro personal operativa, tanto del instituto electoral como del INE Tabasco, como de sus distritos.

Es importante decir con relación con sus distritos y nuestros distritos, es importante y trascendente y bajo este esquema trabajamos con el INE, una correlación en cuanto a los trabajos que se hacen; tendrán que hacer para la capacitación de los funcionarios de casilla, nosotros tenemos que entregar este primero de noviembre un avance de un libro que sirve para capacitar a los funcionarios de casilla, y por supuesto, a todo el personal del INE en cuanto a las elecciones locales, esa relación que llevamos.

Revisamos los temas junto con el INE, adecuando varios temas para con nosotros y el INE; y otro ejemplo de ayuda, esa coordinación que se tiene para el calendario electoral, aprobaremos algunas modificaciones con la finalidad de que se vaya a la par con este calendario que tiene el Instituto Nacional Electoral, de homologar estos tiempos de calendario y de la fiscalización, con la cual todos los candidatos, representantes y deben entrar a este esquema, tienen que cuidar que ya estamos en proceso electoral, tiene que cuidar porque el INE es que va hacer la revisión de todo los gastos que realicen, van a tener los números son claros y ellos tendrán que en su momento, cuando el INE haga sus consolidados, va a salir la luz los gastos que han hecho.

¿Han detectado focos rojos en estos momentos?

“Yo quiero separar el tema aquí; una cosa que se tenga un tema de inseguridad porque hay situaciones complejas en el estado, y la parte del tema electoral en específico. Tabasco no ha tenido focos rojos en este tema, de que no me dejan instalar una casilla, yo lo digo ahora y no me toca la instalación de casilla, pero como instituto estamos pendientes con el INE, pero no nos ha tocado ese foco rojo de que no se puede instalar, que no dejan ir a la gente a votar, hay delincuencia afuera esperándolo. No, eso no ha sucedido.

Aquí en esa parte no la hemos tenido como un reporte, suceden situaciones que son delincuencia, inseguridad, pero no que afecte directamente y que no nos deje avanzar en el tema del proceso electoral, y en el caso de la jornada de abrir una casilla, esa parte como tal, No la consideramos como foco rojo.

¿Deben tener puntos amarillos sobre la elección?

“Por supuesto que sí. Debes tener muy bien determinado los temas que podrían volverse, tal vez en una efervescencia política, que pudiera darse en algún momento; estamos alertas, eso sí es muy importante decirlo con todo el personal, porque lo que sucedió en el 2015 que se tuvo incidencia, tenemos que cuidar que estás no vuelvan a ocurrir, que se tengan los elementos necesarios para cuidar a quienes integran un Distrito, o en su caso un municipal, porque nosotros como instituto donde tuvimos incidencia ya fue en la distrital o municipales.

Tenemos que cuidarla, estar pendientes, estar cuidadosos del tema y bueno, dejar las reglas claras, ya que cuando las reglas son claras, las incidencias no deben de existir.

¿El gobernador o las autoridades no meterán las manos en el proceso?

“Yo te puedo decir que no: Nosotros desde que iniciamos en este caminar, en estándar de las elecciones como del 2014, 2015 y la extraordinaria, él ha sido sumamente respetuoso de la legalidad electoral, totalmente respetuoso.

Consideró que se ha dado la relación, y en qué sentido, que finalmente nosotros tenemos que solicitar los recursos para el Instituto vía ejecutiva, es una parte, además nosotros tenemos que solicitar en su momento al área de seguridad, ya que firmamos un convenio de seguridad con el estado. Son relaciones institucionales, pero nunca hemos tenido una incidencia de carácter como lo mencionas.

Y como Maday Merino, recalcar que solamente trabajamos bajo el esquema de la ley”

¿Qué le pediría a los partidos y actores?

“Primero que le tenga confianza al instituto. Obviamente, que sepan muy bien que las reglas están bien puestas, sabemos que las resoluciones que se han tenido en las salas especializadas y también las sales regionales, en cuanto significa el trabajo previo, y posterior a las jornadas electorales.

Los partidos no se pueden considerar ignorante de las normas ni tampoco de la legalidad. Ellos saben lo que nosotros hacemos en este sentido, que es cumplir con la ley, porque nosotros sí la vamos a hacer cumplir definitivamente, se ha visto la regla que se marca dentro del instituto y fuera a nivel nacional, hay que recordarlo.

Y dio un ejemplo; Hicimos un llamado en el 2014 para integrar paritariamente, y sucede que la autoridad regional en su momento dijo que no importa, están en la campaña, pero tiene que ser paritariamente.

Saben perfectamente que la ley se va a cumplir completamente y no vamos a tener resquicios con nadie.

Tenga la certeza por parte de nosotros, que cuando tengamos los paquetes en los distritos y los municipios, el voto será respetado, porque recordemos algo tiene que ser muy claro, quién cuenta, quién hace la primera cuenta de una elección, son los ciudadanos que están ahí en la casilla, el ciudadano al final cuando cierra, es quién sabe el resultado.

Quiénes más están en esta casilla, los partidos y quién está más, observadores, después de que estás casillas cierra, el INE entrega al instituto y con los paquete, nosotros vamos a contabilizar lo que viene fuera del paquete que son acta y respetar, por supuesto, toda la decisión de cada uno de los ciudadanos, estamos bajo esa línea.

¿La elección, se judicializará?

“Sería una meta excelente que no se llegará a esta opción; pero recordemos ahí, que eso depende de algo muy importante, que diferencia hay entre el primer y segundo lugar, y esa diferencia no la puedo determinar yo, la va a determinar ciudadanos y muchos ciudadanos votan; Tendremos que tener ese resultado y la diferencia un hecho importante de judicialización; también sabemos que los actores tiene el derecho de no me conviene este resultado y yo quiero oír impugnarlo, y es válido totalmente, son sus derecho, aun cuando la diferencia sea grande o abismal: recordemos también si no cumple con el tema de fiscalización, qué es un tema que el INE está revisando y seguirá revisando muy puntualmente, porque se ha visto en este trabajo es un esquema, que final del día se llega a judicializar, .

Hay temas nuevos en materia de nulidad, donde se ejerce violencia política de género, es una causal de nulidad, es importante decir, si queremos realmente sea una buena elección, cada uno haga su trabajo, pero vamos a hacerlo excelente el trabajo administrativo.

Complejo 2018: TET

Las mujeres siempre han estado preparadas para estar en cargos de gran importancia, lo han demostrado cuando han tenido oportunidad de tener encomiendas y han tenido resultados, consideró la magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), Yolidabey Alvarado de la Cruz.

Y es que consideró que el hecho de que sean mujeres quienes estén al frente de organismos electorales tanto locales como federales en el caso de Tabasco, es importante y a la vez un reto que hay que sacar adelante.

“A mí me da mucho gusto ver que al frente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y del INE, estén dos grandiosas mujeres, que han demostrado que no solamente cumplan con la preparación, sino con la capacidad para desempeñar eficientemente el cargo”, indicó.

Agregó que no estaba en condición de decir si el hombre y la mujer son más capaces, porque todos los seres humanos, sin distingos de género o de sexo, ya que todos por igual son capaces en función de que asuman una responsabilidad y la desempeñen con estricto apego a la Ley.

“Y este es el caso de mis compañeras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y del Instituto Nacional Electoral, que creo que se ha demostrado que en ellas, como otras mujeres, para poder asumir los grandes retos que nos mandan instituciones como las que actualmente se dirige”, añadió.

Y agregó: “En mi caso como actual magistrada de este órgano jurisdiccional (TET), refrendar mi compromiso desde el momento que fui designada por el Senado de la República y tomé la protesta ante uno de los poderes del Estado mexicano”, señaló.

Agregó que desde ese momento asumir una gran responsabilidad para con los ciudadanos, pero para con ella misma para sentirse orgullosa de que una mujer podría servir a su estado, pero servir a su estado con esta responsabilidad y compromiso, que los resultados sean positivos, y es en lo que ha venido trabajando desde octubre del 2014 hasta la presente fecha, y lo seguirá haciendo hasta el vencimiento del periodo para el cual fue designada.

Preparados para proceso electoral

Por otro lado, Alvarado de la Cruz dijo esto que este órgano jurisdiccional se encuentra preparado para el proceso electoral que ya ha iniciado, pese a que no esté, en cierto modo, completo, por la renuncia del magistrado Óscar Rebolledo Herrera antes de que venciera el plazo como presidente del TET.

“Quisiera enfatizar de que actualmente está compuesta (la Sala del TET) por dos magistrados permanentes, Rigoberto Mata Villanueva y una servidora; al no tener la conformación total del pleno del Tribunal ahorita, nos ha impedido tener un presidente o por Ministerio de ley, un procedimiento de designación”, indicó.

Recopiló que el magistrado Óscar Rebolledo no concluye su periodo porque renunció al cargo de magistrado, así como a la presidencia antes de que venciera su periodo.

“Esto nos permite al magistrado y a mí, el poder coordinar nuestros esfuerzos para efectos de evitar que el Tribunal Electoral, por estas circunstancias, se viera afectado”, sostuvo.

La Magistrada subrayó que a partir del momento en que conocieron la renuncia, han estado de manera permanente y coordinado atendiendo los asuntos judiciales, como los asuntos administrativos y ya ahorita, que está prácticamente haciendo el proceso de selección del magistrado o magistrada, simplemente estar a la espera para que ya una vez que estén confirmado los tres, entonces si procede ver a la elección de un presidente o presidenta por un período de 2 años.

Y es que al cuestionarle si ante la designación de la presidencia del TET con una persona con poca experiencia, Alvarado de la Cruz consideró que no es la misma situación.

“Yo creo que no voy a poner la experiencia de nosotros en 2014, ya que el Senado de la República designa al magistrado Oscar Rebolledo, Jorge Montaño Ventura y a una servidora, los tres veníamos de diferentes áreas laborales en función de nuestras actividades que hemos desempeñado, y eso, no impidió que hiciéramos un trabajo que respondiera precisamente a las expectativas y a la responsabilidad que se nos ha encomendado en ese entonces”, señaló.

Dijo haber sido afortunada por haber obtenido el voto unánime de sus demás compañeros para estar al frente de la presidencia del TET, el cual desempeñó con esfuerzo y dedicación para que se dieran resultados positivos.

Recordó que posteriormente hubo la renovación de esta presidencia y se dio esta designación a cargo del magistrado Óscar Rebolledo, igual por el período que consideró el desempeño, y ahora cree, que están en la posibilidad que cualquiera de los tres magistrados que sea designado presidente, realizará una labor importante, trascendente, con responsabilidad, pero además contará con el apoyo de sus demás homólogos, ya que es muy importante el éxito y los buenos resultados en una institución, no se miden porque uno ocupa la presidencia, ya que es un órgano colegiado y aquí se requiere del esfuerzo, de la colaboración de los tres magistrados que estemos aquí.

Transparencia en TET

Por otro lado, no dejó duda al afirmar que todos los casos que sean llevados al TET, habrá certeza de que se habrán de realizarse con total y absoluto apego al Estado de Derecho, pero sobre todo con transparencia.

“Existen todas las garantías para la ciudadanos, para los partidos políticos, de que el Tribunal Electoral de Tabasco se apegará estrictamente a lo que establece la Constitución y la Ley, y resolverá todos los asuntos que sean sometido a esta jurisdicción con tranquilidad, transparencia y limpieza”, añadió.

Prueba de ello, es que así se hizo en 2014 y 2015 así como en el proceso electoral extraordinario, eso les permite hoy en día decir que se ha consolidado como una institución, que estará precisamente garantizando los derechos políticos de los ciudadanos y de la resolución de todas estas controversias con apego a Derecho.

Proceso complejo en 2018

La Magistrada del TET consideró que las elecciones de 2018 será un proceso complejo y es así, porque va a ser recurrente, se trata de más de 30 elecciones concurrentes que va a meditar un gran reto para las instituciones electorales, administrativas como para las comisiones.

“En el caso nosotros, las estadísticas de que hemos tenido observando en los últimos procesos electorales, no reflejan un aumento paulatino y significativo de procesos de quejas del proceso electoral intermedio 2014-2015, comparado con el proceso intermedio 2009”, sostuvo.

Detalló que en cuanto a juicio de inconformidad, hubo un aumento del 90.63 por ciento, es decir, existieron más inconformidad con respecto a los resultados del proceso electoral.

En cuanto a los juicios de protección de los Derechos políticos electorales, en el 2009 se pusieron 25 y en el proceso 2014-2015, 101 juicio ciudadano.

Es decir, esto refleja que cada vez más los partidos políticos y los ciudadanos acuden a las instancias jurisdiccionales para dirimir todas las controversias que surjan con motivo del proceso electoral.

“Entonces en este contexto que hemos estado analizando y experimentando, conforme se acerca en sus procesos electorales, podemos decir que debemos estar preparados y capacitados para enfrentar este proceso que ya está en marcha, habrá más impugnaciones según las estadísticas que tenemos en el tribunal electoral”, indicó.

Preparados ante impugnaciones

De la misma manera, dijo que el TET está preparado con el personal para las impugnaciones que se presenten, para ello están previendo para el ejercicio tener los recursos financieros y humanos para hacer frente a esta gran demanda de asuntos que puede presentarse ante esta instancias.

“Aquí cuando no hay proceso electoral tenemos un aproximado de 50 personas laborando; sin embargo cuando existe un proceso electoral, esto aumenta hasta el triple, se contrata mucho más personal, sobre todo en el área del ámbito jurídico para atender con prontitud todos estos juicios que se debe tramitar con celeridad, estar dentro los términos que nos marca la ley para la recepción de los mismos”, añadió.

Relación institucional con IEPCT

Alvarado de la Cruz dijo tener una buena relación institucional con el IEPCT, hay una coordinación efectiva entre ambas instancias, porque cuando se trata de un proceso electoral, esto es fundamental.

Eso se debe porque ante ello se promueven los medios de impugnación, y ellos tienen que actuar una primera parte de diversas circunstancias; mientras que el TET acuerda.

“En el proceso electoral pasado que inmediatamente tuviera la notificación de una medio impugnación, nos dan el aviso correspondiente para que ya el Tribunal tuviera conocimiento, de que en un término de cuatro días aproximadamente, tiempo para la esta primera etapa nosotros ya tenemos conocimiento de este tipo de juicios que se harían interpuesto y permite a nosotros agilizar el trámite y resolver en tiempo y forma estos medios de impugnación, esto solamente de un ejemplo de la coordinación que se tiene”, indicó.

Y agregó: “Por supuesto que significan la colaboración de una u otra instancia que ha sido benéfica, cuando se ha permitido estar plenamente coordinados, y resolver y atender todas las demandas electorales que se van presentando, en resumen, creo que esto ha sido benéfico y que efectivamente ha sido una relación institucional y de respeto mutuo a la autonomía de cada una de las instancias”.

Actuación legitimada

Asimismo, dejó claro que la actuación del TET está legitimada y consideró que las dos instituciones en los locales que estamos a cargo, en la vía administrativa el IEPCT y en la parte jurisdiccional el Tribunal Electoral de Tabasco, nos encontramos preparados para garantizar la legitimidad de estas elecciones, en lo que considere nos concierne a nuestras atribuciones, para esto también es necesario la correcta colaboración de los partidos políticos, de los actores que intervienen.

Precisamente, en el proceso electoral en lo que concierne a las instituciones, tienen que ser garante de esta legitimidad, y puede afirmar que están preparados y que van a garantizar esta legitimidad y legitimación para que los ciudadanos sepan, que cada voto que se deposite el primero de junio, será un voto que será respetado y garantizado por cada de los órganos jurisdiccionales.

Pese a las voces que han querido desacreditar al TET, dejó claro que nunca han tenido intromisión ni ninguna línea directa por parte del Gobernador del Estado.

“Él siempre ha sido respetuoso de nuestra autonomía, independencia y la única relación que podemos tener con el gobierno de Tabasco es institucional, cómo lo tienen todas las instituciones y los órganos autónomos”, aseveró.

En cuanto a estos señalamientos, agregó que la forma de cómo los órganos jurisdiccionales se legitiman ante los ciudadanos, es con el trabajo y el Tribunal Electoral de Tabasco a través de sus resoluciones, ha venido demostrando y determinando y es la forma en cómo están resolviendo las decisiones.

Añadió que la gran mayoría de estas son avaladas por los tribunales electorales federales, esto implica que están haciendo correctamente su labor, muchas veces cuando emites una resolución a favor a un partido, evidentemente el comentario es que bueno se trata de un órgano jurisdiccional que dicta la sentencia conforme a la ley; y cuando te toca dictar una sentencia en contra porque siempre es apegado la ley y no procede, muchas veces viene la crítica en el sentido de que resolvimos de esta manera por otro interés de facto, etcétera.

Es decir, los órganos jurisdiccionales están sujetos al escrutinio, a la crítica, pero cree que lo más importante de todo esto es que ellos se deben a los ciudadanos y lo que avalan su trabajo, son los resultados que se ha dado a través de sus decisiones que son de conocimiento público.

“Ha habido resoluciones muy trascendentales para el estado y que aun cuando ha llegado la última instancia, ha llegado la sala superior le han dado la razón y consumado el criterio de este tribunal, y esto no legítima ante los ciudadanos y nos permite asegurar a los ciudadanos, que tienen una institución confiable”, señaló.

Pide confianza a partidos políticos

Alvarado de la Cruz pidió confianza a los partidos políticos, principalmente al TET, porque seguirá resolviendo con estricto apego a derecho todas las impugnaciones que se presenten, pero también siempre la exigencia de los ciudadanos y de todos los que están inmersos en este proceso electoral, el respeto de la ley, respeto de las reglas que rigen el proceso electoral.

“En la medida que todos nos apegamos a la ley, en esta medida vamos a tener un proceso electoral transparente, equitativo, un proceso electoral en donde los ciudadanos confíen de que los resultados que se deben como definitivo, sea la voluntad expresada por ellos en las urnas, y para esto necesitamos la participación de todos, que todos asumamos esta responsabilidad”.

Consideró que no puede haber desconocimiento del trabajo, “y lo digo porque la reforma del 2014 que fueron trascendentales en la materia política-electoral, ya fueron puestas en marcha en los procesos electorales 2014, 2015 y 2016; es decir, están las reglas que ya se aplicaron, todos conocimos cómo iba a funcionar en cuestiones relativas a la casilla única, como la paridad de género, en otros procesos electorales nos había aplicado esta figuras, pero en recientes procesos ya se dieron y tuvieron injerencia, pronunciamientos y forman parte de los tribunales y órganos jurisdiccionales”.

Y añadió: “Entonces, creo que actualmente los partidos políticos y quiénes estamos inmersos en este proceso electoral, conocemos lo que determina la ley en cuanto a la organización y de este proceso electoral, como también las reglas que deben cumplir en diferentes aspectos.

Y ahora no nos queda más que cada quien en el ámbito de su competencia cumplir, con lo que me toca para la debida garantía de este proceso electoral”.

Agregó que los salarios de quienes laboran en el TET es el que marca la Ley, ni más ni menos, aunque tampoco se puede decir si es justo o no.

“Siempre hemos sido cuidadosos de no percibir más dinero que la ley nos permite, así nosotros tenemos un salario neto y no percibimos bonos electorales o gratificaciones de otra índole, más de lo que marca la Constitución y la propia ley”.

Y que refiere la Ley orgánica, que los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco percibirán el mismo salario que perciben los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y se realizan una revisión a cuánto perciben los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, se verá que es la misma cantidad que recibimos nosotros, esto nos permite que cualquier información que se nos solicite por vía transparencia o simplemente un ciudadano que quiere saber cuál es el salario.

Y la remuneración que tenemos, se les va a proporcionar, porque hay la transparencia en cuanto a lo que nosotros percibimos, que está estrictamente apegado a lo que la Constitución y la ley establece.

“No puedo catalogar como injusto el tratamiento, pero creo que muchas veces la parte de los salarios de funcionarios de magistrados siempre crea esta crítica, pero en nuestro caso reiteró cuando se hacen señalamiento de esta naturaleza o cuándo se pide relación a nuestra declaración patrimonial, se le ha brindado, el Tribunal nunca ha sido reacios para el efecto de ocultar información de esta naturaleza, porque simplemente estamos ajustado a lo que la ley establece, ni más ni menos, sólo a lo que la ley establece”, indicó.