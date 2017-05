Reta Candelario a Marcos Rosendo

Exige a su diputado local que diga el nombre de quién le dio la candidatura en 2015, “ya que evidentemente en el 2012 le fue regalada la misma por Andrés Manuel López Obrador su candidatura, y sería factible que dijera quién se la vendió”

“Como diría el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no hay que robalear, hay que definirse y saber hacia dónde van”, dejó en claro el dirigente en Tabasco del Partido de la Revolución Democrática, Candelario Pérez Alvarado.

Ante las aseveraciones del diputado local Marcos Rosendo Medina Filigrana, donde lo acusó de estar “vendiendo” candidaturas a los perredistas, lo retó a que diga el nombre de quién le vendió la candidatura de 2015, “ya que la de 2012 se la regaló Andrés Manuel López Obrador”.

En entrevista con los medios de comunicación, el representante popular dijo que “él no es nadie para definir en dónde se encuentra en estos momentos Medina Filigrana; eso es una decisión muy personal, pero como lo dijo su líder nacional Andrés Manuel López Obrador, hay que dejar de robalear, hay que poner definiciones concretas en favor de su partido, y eso lo tiene que asumir el propio Medina Filigrana”.

Y que diga el nombre de quién se la dio la candidatura en 2015, “ya que evidentemente en el 2012 le fue regalada la misma por Andrés Manuel López Obrador su candidatura”, y sería factible que dijera quién se la vendió, quién se la dio para terminar con este tipo de discusiones que no conllevan a nada, mencionó. Además, Candelario Pérez Alvarado dijo que este asunto se quedará de esta manera, cada quien sabe hacia dónde se dirige y para quién trabaja, pero que evidentemente Marcos Rosendo Medina Filigrana debe tomar decisiones personales, nadie en el partido las tomará por él y que con esta situación, se tienen que realizar acciones concretas en favor de la sociedad.

“Es necesario que el representante popular dé a conocer los nombre y no se quede solamente en cuestiones mediática, ya que evidentemente se requiere acciones concretas y no solamente para favorecer a un grupo”, ya que en el PRD se trabaja en favor en la sociedad y no se vende absolutamente nada.