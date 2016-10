Reta Beto Vega al Congreso. No tengo miedo dice, burlándose de los diputados y del OSFE

El martes 11, pasó de la frialdad del burócrata déspota a la contradicción del político gobernante: indiferente, negó temer que la 62 Legislatura al Congreso estatal repruebe la cuenta pública 2015 del ayuntamiento de Tenosique, pero a la vez aceptó que él solicitó reunirse con la comisión Inspectora de Hacienda Segunda para “exponerle” solventaciones que no pasaron la auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFE). La suma de observaciones y laudos acumulados, definían un déficit de 179 millones 360 mil 789. 3 pesos, que convirtieron a la administración de Vega Celorio como una de las más endeudadas de Tabasco.

Carlos Alberto Vega Celorio, ex presidente municipal de Tenosique (2013-2015), se confirma como un profesional de la mentira.

El martes 11, pasó de la frialdad del burócrata déspota a la contradicción del político gobernante: indiferente, negó temer que la 62 Legislatura al Congreso estatal repruebe la cuenta pública 2015 del ayuntamiento de Tenosique, pero a la vez aceptó que él solicitó reunirse con la comisión Inspectora de Hacienda Segunda para “exponerle” solventaciones que no pasaron la auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFE).

Cual profesional del cinismo, el también ex subsecretario de Finanzas del régimen granierista, después que los reporteros lo descubrieron cuando intentó pasar inadvertido mientras los diputados sesionaban en pleno, declaró, sin empacho, que dejó la administración municipal “sin ningún laudo laboral; ninguna deuda a proveedores, ni a la Comisión Federal (de Electricidad)…”

Y en un alarde de insolencia, presumió: “¡Eh, dejamos dinero en la cuenta! ¡Dejamos, alrededor de tres millones y medio…!”, precisó.

Durante los primeros nueve meses y 15 días del trienio 2016-2018, la realidad no es como la pinta Vega Celorio, según la mayoría de los 58, 960 habitantes de la tierra del Caballero de la Lealtad, José María Pino Suárez, incluyendo a militantes del PRI, familiares, amigos y colaboradores cercanos del actual alcalde Francisco Abreu Vela.

Para esa diversidad de opiniones ciudadanas o partidistas, el latrocinio y despotismo que floreció durante los tres años que Vega Celorio gobernó, sólo puede quedar impune tanto por la presunta complicidad del sucesor, así como por la de los diputados que voten a favor de la cuenta pública 2015 de Tenosique, en diciembre próximo.

Todas las pruebas de las irregularidades administrativas, económicas, financieras y presupuestales que predominaron en el trienio 2013-2015 están documentadas por el OSFE. Por ejemplo, en los primeros dos años, las observaciones acumuladas ascendió a 15 millones 301 mil 112. 76 pesos. En ese mismo periodo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje condenó a la administración municipal a pagar tres laudos por un total de 164 millones 059 mil 676. 54 pesos.

La suma de observaciones y laudos acumulados, definían un déficit de 179 millones 360 mil 789. 3 pesos, que convirtieron a la administración de Vega Celorio como una de las más endeudadas de Tabasco.

Rumbo Nuevo, en su oportunidad, denunció que, según los informes de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2013-2014 del ayuntamiento de Tenosique, “se confabularon para vaciar las arcas públicas con Vela Celorio, la sindico de Hacienda Luisa Fernanda Vela González, así como los directores de Programación y Finanzas, Héctor Manuel Barahona Palma y Alejandro Salvador Vela Suárez”.

En 2013, el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) dictaminó un pasivo de 9 millones 236 mil 582. 21 pesos. Un año después, tal cantidad creció a 11 millones 26 mil 680. 88 pesos. En el Anexo 2 del informe del OSF, relacionado con el estado de actividades mensual y acumulado del segundo año aparece, por ejemplo, el pago de remuneraciones al personal de carácter transitorio por 24 millones 72 mil 112. 61 pesos. Así también, 95 millones 965 mil 729. 08 para salarios adicionales y especiales. En total, más de 110 millones de pesos al pago de empleados de confianza.

“Todo está bien”

De su reunión

En compañía de cuatro personas, tres hombres y una mujer, Vega Celorio cruzó el umbral del Palacio Legislativo con la venia del personal de seguridad. Pero fue cuando esperaba el ascensor del vestíbulo, cuando lo descubrieron los reporteros. Sorprendido porque creyó que todos estaban en la asamblea del día, ante la primera pregunta, respondió con voz raspada:

“No. Es la viabilidad de un Puente; es el derecho de vía. Nada más. El puente no tiene ninguna observación, al igual que el estadio de béisbol: no tiene absolutamente, ninguna observación”, reiteró y, luego, corrigió: “Del puente son alrededor de seis millones y pico…”, de observaciones.

De inmediato, aceptó que estaba en la Cámara de Diputados porque ya había pasado el periodo de solventación en el OSFE, y, añadió, “pues queremos exponerle a la segunda comisión inspectora de Hacienda, este…”

“Diputada Bolón, buenas tardes…”, soltó, condescendiente, cuando al salir del elevador casi chocó con la legisladora del PRD Yolanda Isabel Bolón Herrada, quien es integrante de la comisión Inspectora de Hacienda Segunda junto con Hilda Santos Padrón y José Manuel Lizárraga Pérez del PVEM; José Alfonso Mollinedo Zurita y Saúl Armando Rodríguez Rodríguez del PRD; Gloria Herrera del PRI y la independiente Leticia Palacios Caballero.

“Mientras no nos quedemos atorados, todo está bien…”, había dicho en son de broma cuando se encontraba dentro del ascensor:

–¿Tiene temor de que no le aprueben su cuenta pública 2015?—preguntó el reportero.

–¡Nooo, en absoluto! Somos de los municipios menos observados–, respondió, ya molesto, incomodo.

–¿Usted cree que cumplió con las expectativas que originó su arribo a la presidencia municipal?

–Entregamos un ayuntamiento con finanzas sanas. Sin ningún laudo laboral; ninguna deuda a proveedores, ni a la Comisión Federal (de Electricidad). Eh, dejamos dinero en la cuenta. Dejamos, alrededor de tres millones y medio y…

–Si no tiene temor a que le reprueben su cuenta, ¿entonces a qué viene con los diputados?

–Vine a platicar con la comisión. Tenemos algo de observaciones como lo del puente que ya hemos solventado ante el OSFE y no ha pasado la solventación; entonces queremos exponerle a la gente…Yo solicité la reunión…las observaciones (son) en precios unitarios y la obra del puente….