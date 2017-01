Resultados hasta después de tres meses: Aréchiga

El presidente de la mesa de seguridad en el Estado de Tabasco, Raúl Aréchiga, señaló que ellos esperarán un trimestre para poder observar los resultados que tiene que darse a la llegada de la Gendarmería a esta entidad, sobre todo Villahermosa, ello en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, al asegurar que solamente en tres semanas es muy complicado dar un análisis si está resultando o no.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación, el empresario mencionó claramente que no se puede emitir un comentario a tres semanas de que llegó está Gendarmería a Villahermosa, en la lucha contra la delincuencia, ya que dijo que se puede observar datos por parte de las autoridades que va mejorando las cosas, pero para verlo objetivamente “hay que esperarse por lo mínimo tres meses”.

Es por ello que dijo, que esperarán hasta el mes de marzo, aproximadamente, para que la mesa de seguridad de Tabasco puede emitir un comentario verídico, veraz y sobre todo, con objetividad para determinar si funciona o no.

Indicó que por el momento, se observa una posible disminución, pero eso en una percepción, ya que en los medios de comunicación no están hablando ya reiterativamente sobre lo mismo, pero volvió a insistir que para tener una opinión centrada “hay que esperar por lo mínimo un trimestre”.

“Pero con esto no quiere decir que se tiene que bajar la guardia ni dejarlos a libre albedrío, sino que estar analizando, observándolos y también preguntando a la instancia correspondiente si está dando los resultados, y con esta situación saber si eso, era una parte de la solución que se tenía”.

Pidió a las autoridades estatales y municipales a seguir realizando acciones concretas para bajar los índices de delincuencia; y en los municipios, a depurar los cuerpos policiacos.