Destacó el trabajo y compromiso mostrado por el gobernador para atender las necesidades en materia presupuestal

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al dejar en claro el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa que este lunes presentará su plan de austeridad, destacó que apoya la medida que dio a conocer el mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez, donde dejó en claro que en torno al mercado José María Pino Suárez, siguen las reuniones con los locatarios para iniciar el traslado de los mismos al inmueble sin problema alguno.

En entrevista con los medios de comunicación, el primer regidor de la capital del Estado, indicó que este lunes, al mediodía estará presentando su programa de austeridad, en donde no quiso adelantar, pero dijo que todos, absolutamente todos deben asumir una responsabilidad histórica, como lo hizo el propio mandatario tabasqueño Arturo Jiménez, en buscar bajar los costos en muchas acciones.

Destacó que está de acuerdo en lo que dio a conocer el viernes pasado el jefe del ejecutivo, ello en torno a su programa de austeridad, en donde dijo que evidentemente, los tres poderes del estado, ello en base su autonomía así como los alcaldes, deben asumir este compromiso, con la finalidad de evitar gastos que no son necesarios en estos momentos de crisis.

Por lo cual, mencionó que se ha subido este compromiso en favor de la ciudadanía del municipio de Centro.

Inicia traslado de locatarios

Por otra parte, confirmó que este fin de semana, inició las pláticas entre autoridades del gobierno de Tabasco, el municipio y los diversos secretarios y líderes de locatarios del mercado José María Pino Suárez, para el traslado de los mismos al mercado provisional.

Dijo que habrá las reuniones necesarias e indispensables con los locatarios, ello para iniciar esta situación; en donde dijo y reconoció, que hay algún tipo de situaciones evidentemente se pueden solucionar de manera inmediata, y otras poco a poco, pero tiene la confianza plena de que este traslado será de manera tranquila.

No quiso señalar si hay algún partido que se haya entrometido en esta situación, dijo que espera que no, ya que es un asunto que conlleva beneficio a los habitantes de este municipio, y no se tiene que perder la inversión por este tipo de cuestiones.