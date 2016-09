Respetuosos de partidos y diputados: Núñez. No busquen culpar a nadie de los problemas que no puedan resolver, afirma

Sobre las acusaciones en contra del gobierno de comprar diputados, el gobernador Arturo Núñez sostuvo que “los problemas que viven los partidos con sus grupos parlamentarios, son problemas de los partidos y sus grupos parlamentarios, y que no busquen responsabilizar a otros que no sean capaces de resolver por sí mismo”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En su gira de trabajo por el municipio de Centla, al ser cuestionado sobre la supuesta compra de congresistas, el gobernador Arturo Núñez, tuvo a bien responder: “pues para empezar no tengo dinero ni nada que dar, como diría Juan Gabriel; francamente los problemas que viven los partidos con sus grupos parlamentarios son problemas de los partidos y sus grupos parlamentarios; que no busquen responsabilizar a otros que no sean capaces de resolver por sí mismo”.