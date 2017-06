Respetuoso gobierno del estado ante los movimientos en las delegaciones federales: Gustavo Rosario Torres

Afirmó que el gobierno estatal, no interfiere en las decisiones que se toman en la federación

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al establecer que el Gobierno de Tabasco es respetuosos de los movimientos del Gobierno federal en torno a sus delegados, el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres dejó en claro que su responsabilidad es garantizar que los comicios del 2018 se realicen en completa legalidad, donde confirmó que en torno al caso del multihomicidio, se tiene datos que se pretendía crear una célula delictiva.

En entrevista con los medios, el titular de la política interna de Tabasco, estableció que no tienen injerencia alguna en torno a los cambios en delegaciones federales o que si estos sirven para otras actividades políticas, solo refirió que “mi labor es garantizar elecciones legales”.

“No podemos nosotros emitir un juicio de valor si no conocemos las causas; no es nuestro ámbito, no sé cuáles sean las causas”.

Indicó que el Gobierno de Tabasco es respetuosos del ámbito Federal, “en primera parte no puedo emitir un juicio de valores y si se está haciendo una cosa o se está haciendo otra: no conozco la biografía de muchos de ellos; la segunda, no tenemos las facultades para intervenir ni el deseo de intervenir en el ámbito de las responsabilidades del gobierno de la República; y tercero, la responsabilidad del Secretario de Gobierno es garantizar en los próximos comicios igualdad de condiciones para todos; y las que sean conductas violatorias de la ley, estas serán sancionadas completamente”.

De igual forma, Rosario Torres destacó en torno a la seguridad, que “en el último mes, la Secretaría de Seguridad Pública ha actuado con toda celeridad, ya ven en el caso de lo que ocurrió en el tianguis de autos, que fue muy lamentable; y que está haciendo el gobierno de Tabasco, es poner una valla a todo aquel que quiera violentar la vida de los tabasqueños”.

Mencionó que “se realizan los esfuerzos para darle tranquilidad a la gente; son muy amplios, son sistemáticos, se está privilegiado la inteligencia, ya que esos trabajos respecto a las personas que han violado la ley, se les detiene; en el área de inteligencia de la secretaría seguridad pública ha actuado con toda celeridad”.

Sobre el caso del lote Aladino y algunas otras ejecuciones, se le cuestionó que se hablaba que había un cartel, a lo que Gustavo Rosario dijo que “el secretario de seguridad pública, el fiscal, nuestro gobernador también han contemplado, han expresado su opinión de que esto era una célula, el intento de creación de una célula delictiva”.

Sobre los recursos del empréstito, dijo Gustavo Rosario “nosotros tenemos una amplia solvencia; la deuda de Tabasco nos da una gran solvencia, y el empréstito pudo haber sido por más dinero, por mayor cantidad de recursos, y el uso para que se destinará es para algo que preocupa a los tabasqueños, que la seguridad”.

Y será la secretaría de Planeación y Finanzas quien determine cuando se utilizará, pero debe ser pronto.