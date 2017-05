Respeto al gobernador. No son tiempos electorales

“Estoy más viva que nunca, no me den por muerta, ni he declinado por nadie”, ha dejado claro la directora general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Candita Victoria Gil Jiménez, en entrevista exclusiva para Rumbo Nuevo, El Diario de la Vida Tabasqueña. Hizo un llamado a respetar los tiempos, porque el equipo de Arturo Núñez todavía va a hacer y está haciendo cosas por Tabasco, y llegarán los calendarios políticos. Enfatizó que está lista para contender por la candidatura. Refrendó que será respetuosa de los tiempos del partido. Asentó que la entidad, está preparada para tener una mujer en la gubernatura.

“Estoy lista para lo que Dios me tenga preparado y que la sociedad crea que yo pueda seguir sirviendo”, ya que no tiene obsesiones, si en Tabasco se da la oportunidad, porque así lo decidan quienes toman decisiones y porque el pueblo tabasqueño, los empresarios, profesores y profesoras que son los que más la conocen, las señoras, las mujeres y los jóvenes que son con quienes le ha tocado trabajar, pues así será.

“Los jóvenes están hartos de los políticos y yo no soy política, yo soy académica, y el ser académica, me ha llevado a hacer política”, porque si algo le gusta en esta vida es preparase para lo que venga, aunque reiteró que no está obsesionada con ningún cargo de elección popular.

Durante la amena entrevista que concedió a Rumbo Nuevo, la ex Rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) recordó a don Andrés Sánchez Solís y Gladys Cano Conde, amigos de ella y que ahora descansan en la vida eterna, que ni los muertos tres metros bajo tierra, están muertos.

“Claro, que no me den por muerta, muerta no estoy, estoy más viva que nunca, estoy más activa que nunca, estoy cuidando mi salud, aprendiendo porque Tabasco necesita de todos, necesita inyecciones de capital, de traer o convocar al capital tabasqueño que inicie proyectos donde vaya a dar empleos”, aseveró.

Gil Jiménez destacó que en la entidad hay dinero guardado en el banco, lo que se tiene que hacer desde la administración pública estatal, es darle las condiciones y decirle a los tabasqueños que pongan su dinero al servicio de la tierra, pero dándole condiciones, y que sean condiciones de ganar-ganar.

Recalcó que no está lejos de la política, sino que nunca dimensionó en algún momento que la academia que es su pasión, iba a tener esa presencia tan importante, incluso llegar a participar en política.

“Estoy lista, no estoy ajena, pero lo que sí soy es que soy una gente muy respetuosa que no me gusta engañar ni encampanar, creo en las instituciones mexicanas, por supuesto en las instituciones de los partidos políticos”, añadió.

Y agregó: “Hoy tengo un compromiso que es el Conalep nacional y tengo que terminar de atender algunos temas, no vendo espejitos ni vendo futuros, porque ni financiera soy ni mucho menos casa de bolsa; yo vendo presente porque voy a concertar”.

Llegando su momento lo va a evaluar muy seriamente, si las condiciones, si el partido político o los partidos políticos, porque finalmente serán sumas de alianzas, se dan o la invitan; o está la convocatoria y cree que tiene las condiciones para poder inscribirse y participar, lo va a hacer.

Le duele Tabasco

Y es que al estar fuera del estado cuatro años y estar viajando por todo el país, inclusive en el extranjero, por las condiciones del mismo cargo que tiene, se ha dado cuenta que hay que unir fuerzas para que al estado le vaya bien en todos los rubros y eso redundará en la estabilidad de las familias.

“Tabasco me duele, ahora que recorro todo México, Tabasco me duele, yo estoy valorando si el esfuerzo de entrar a la política voy a por lo menos, voy a quedar tablas, emocionalmente, porque he construido un capital de prestigio, de trabajo y de repente pareciera que aquí la política es de descalificar y de groserías; y me preocupa ver que estamos muy descontentos y que empezamos a pelear, incluso entre familias y nos hemos dividido, y la división no trae progreso, tampoco trae mejoras”, añadió.

Quien también fuera Secretaria de Contraloría en el quinquenio 2002-2006, dejó claro que lo que ella ha aprendido, es que la unidad y la fuerza se debe convocar para un mismo sentido y para un mismo fin, pese a las diferencias.

Desde su óptica, ella quiere enriquecer cada una de las decisiones con las diversas visiones; el petróleo que pudo haber sido un gran aliado para Tabasco se convirtió en una pesadilla.

“No podemos seguir resolviendo los problemas de Tabasco en solamente problema de hoy, vamos a resolver uno, dos o tres, pero que sea para los próximos 20 años”, indicó.

La Directora General de Conalep recalcó que el problema es que quien llega quiere venir a desaparecer lo que hizo su antecesor, en su caso, en los lugares donde ha estado, ha partido de lo mejor que ha hecho el anterior y lo ha complementado para engrandecerlo, entonces es la suma de esfuerzos de muchos años.

“Yo no llegué a inventar la universidad ni el Conalep, yo llegué a retomar lo bien hecho en cada una de las instituciones y a partir de ahí continuar mi trabajo, yo creo en la suma y en la multiplicación, no me gustan las restas, ni la división menos”, sostuvo.

Recordó que Tabasco está lleno de recursos naturales y muchos le han dado dádivas, por lo que sin duda hubo corrupción, enseñaron a los tabasqueños y los echaron a perder, y le dieron dádivas, lo que se debe hacer es ponernos a trabajar por Tabasco y por el bien de la juventud tabasqueña.

Simpatiza con alianzas

Gil Jiménez coincidió con lo que se ha venido diciendo de que un candidato no gana solo, sino que hay que ir en alianzas, es lo mismo que ella traduce en decir que se debe trabajar en equipo.

Resaltó que, si esta estrategia se lleva al trabajo de los partidos políticos, se tiene que ir en alianza con las organizaciones políticas, se tienen que poner de acuerdo, más allá de colores, quien sea capaz, que sea un estadista, que vea un Tabasco en la construcción de esfuerzos, que lo que siembre hoy, sin duda va a dar resultado en los próximos 10 años, para ello se tienen que endurecer las leyes para dar certeza a la ciudadanía.

Y es que al preguntarle si con ese amor que le tiene a Tabasco, le gustaría gobernar este estado, Gil Jiménez dejó claro que llegado el momento y las condiciones, pero sobre todo, si así lo decide el partido que la postule, por supuesto que le gustaría.

Asimismo, al cuestionarle si Tabasco está preparado para ser gobernado por una mujer, y que las mujeres estén preparadas para apoyar a otra mujer para llegar a la gubernatura; la ex Rectora de la UJAT dejó claro que sí, aunque en la actualidad las mujeres que han destacado en los últimos tiempos está Georgina Trujillo Zentella, Addy García López, Rosalinda López Hernández y Lorena Beaurregard de los Santos.

“Somos las mujeres que hemos podido estar tomando cargos de decisión nacional, pero tiene que darse el momento y la circunstancia, aunque queramos adelantar el tiempo político de Tabasco, me parece que todavía está en el ejercicio de poder y la administración el Gobernador del Estado”, señaló.

Gil Jiménez llamó a respetar los tiempos, porque el equipo de Arturo Núñez todavía va a hacer y está haciendo cosas por Tabasco, y llegarán los calendarios políticos.

“A mí me dicen: “por qué no caminas todo Tabasco”, ¿voy a inquietar a los tabasqueños cuando no hay definiciones?, hay que dejar que terminen primero los procesos políticos que están adelante de nosotros. Vendrá el informe del Presidente y sin duda habrá cambios en el gabinete del Presidente, entonces porque voy a hacer un sietemesino, vamos a esperar un proceso natural, entonces que decidan quienes tengan que decidir, quienes dirigen las organizaciones de los partidos, ellos nos harán una invitación o no nos la harán”, añadió.

De la misma manera, dejó claro que no está aferrada a un cargo de elección popular, eso no le quita el sueño, por lo que de ninguna manera le interesa la candidatura independiente.

“Si no es por el PRI, obsesiones no tengo ya por nada, soy una mujer feliz y creo que se me nota, quise ser la primera mujer rectora de la UJAT, me preparé muchos años para serlo; tengo amigos todavía vivos que son testigos, Dios me lo concedió, la universidad me dio un voto de confianza y creo que le cumplí a los tabasqueños y a los universitarios”, sostuvo.

Y agregó: “Hoy llego a ser la primera mujer que dirige el destino del Conalep, y creo que yo seré el parteaguas en la vida del Conalep nacional, y me toca administrar Conalep en la época de vacas flacas, donde no hay dinero y me he convertido en una experta en tocar puertas para conseguir recursos y fondos”.

Crecimiento e impulso del Conalep

Gil Jiménez destacó que en todo lugar donde le ha tocado estar, siempre ha trabajado con transparencia; las instituciones que le ha tocado dirigir cuentan con un equipo de hombres y mujeres que sin duda se han acoplado para sacar adelante el trabajo.

Le ha tocado ir siempre cuesta arriba, sacar a flote la institución donde le han dado la oportunidad de servir y ponerlas en el centro de ser las instituciones viables.

“En el caso del Conalep ha sido igual, conforme ha ido pasando cada día, ir descubriendo al Conalep, me he dado cuenta que es una gran institución mexicana. Para mí, es muy importante que las mujeres se sigan preparando, desarrollándose, aprendan a conducirse”, indicó.

Subrayó que siempre se va a definir como una mujer sencilla, de campo, y a su equipo los he convocado a resolver los problemas, que la prioridad son los alumnos, porque la razón de ser del Conalep son sus jóvenes estudiantes, que lo que requiere atención y cuidado es su planta docente porque son los que los ayudan a hacer el proceso.

Actualmente, el Conalep tiene otro rostro, han recobrado la confianza de los empresarios, cada vez más empresarios mexicanos y extranjeros los buscan; recientemente están con una empresa de origen finlandés que acaba de firmar un convenio, donde los jóvenes de sexto semestre que vayan a esta empresa van a ganar un sueldo.

Es decir, oportunidades de empleo hay, sólo que llegan para las personas que están más preparadas, que tienen las competencias para enfrentar un mundo cada vez global.

“Hay mucho presente y futuro en el Conalep, porque la formación del recurso humano es importantísima, cada vez con mayores competencias, especializado, haciendo las cosas de manera diferente”, añadió.

Recordó que cada cuatro meses tiene que rendir un informe de avances y tiene que llevar sus acuerdos para que sean aprobados en la Junta de Gobierno, es por ello que orgullosamente puede decir que son de la administración pública federal, quienes más han avanzado en el tema de transparencia y rendición de cuentas.

“Por cuarto año nos entregan de manera consecutiva el reconocimiento a quienes más capacitamos en el tema de transparencia y quienes de manera mucho más innovadora estamos presentando nuestros resultados a través del portal del gobierno digital de México”, sostuvo.

Dejó claro que siempre ha sido su pasión la educación, lo hace por pasión, esto la ha llevado a obtener bastante conocimiento social importante, una aceptación en muchos hogares tabasqueños y mexicanos.

Tiene un reconocimiento académico, hoy a nivel nacional, muy importante que traspasa incluso las fronteras de México, prueba de ello es que están trabajando con los alemanes dando cuenta de los resultados que ha habido en el modelo mexicano de educación dual; en marzo estuvo en España también para participar en un foro en temas de educación, es decir, están trabajando muy fuerte con Colombia, Uruguay y Brasil.