Respaldo total a adolescentes

Martha Lilia López Aguilera, refrendó el respaldo que el organismo a su cargo, está realizando para atender las necesidades del sector en todo el estado

La adolescencia es una etapa de adaptación tanto para el chico como para los padres, en la cual la principal recomendación siempre será el diálogo aseguró la profesora Martha Lilia López Aguilera de Núñez, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco; quien tuvo como invitada al Programa número 127 de “Familia DIF, Nuestra Familia” a la Psicóloga Evelia Villalpando Frías, subdirectora de admisión del Programa “Cambia Tu Tiempo”.

Las características psicológicas de los adolescentes basa su autoestima en la imagen física, corporal, piensa que todo lo que pasa a su lado, ya sea positivo o negativo es por él. Algo que está pasando con los adolescentes es que tienen mucho tiempo libre, si no se vigila que en la noche estén descansando, ellos están pegados a una red social y están generando algún tipo de relación que no se basa en el cara a cara; recordemos que los chavos están formando su personalidad y es por ello que muchos fingen, el problema es que no se crean relaciones humanas basadas en la confianza, hay muchos riesgos porque se pueden topar con personas que buscan “victimas sexuales”; ¿a nivel psicológico cómo sabemos qué fotos o vídeos suben nuestros hijos?.

El Internet llegó y las redes sociales seguirán, hay que poner reglas sobre el uso de las mismas para saber qué es lo que vive mi hijo, las redes sociales se tienen que regular dentro de casa, comentó la especialista; de igual manera, en casa a los hijos se les crean expectativas altas, tenemos que seguirles el paso y ponernos a su altura en la manera de ver las cosas; cuando el adolescente crece cuestiona todo, va a decir que no en muchas de las veces, se vuelven hostiles, se comienzan a aislar y la mejor manera de ayudarlos es comprenderlos, no juzgarlos, porque la adolescencia es un proceso de adaptación.

La manera de estar más cerca de los hijos es comunicándose, esto es, desde que se levantan, tratar de desayunar juntos, hablar de sus amigos, de sus canciones, de sus problemas, de sus amores, de todo lo relacionado con su vida, hay muchos cambios hormonales y los papás deben de buscar un tiempo para poder convivir juntos, comiendo juntos, viendo la televisión o algún tipo de actividad, comentó Villalpando Frías, escuchen lo que escuchen los papás no hay que criticarlo, la comunicación debe ser interpersonal, esto es, estar a su misma altura para que la confianza sea mayor, para ver sus reacciones, ver su cara, aprender de su comunicación no verbal, etc.

Se les tiene que dar libertad a los chavos, sin controlarlos, pero con supervisión, por ejemplo, si tu hijo te pide permiso cuando va a salir con sus amigos, pero sabes que hay algún tipo de riesgo pueden haber dos opciones, acompañarlos y estar con ellos de lejos o explicarles de buena manera que es lo que tu crees pueda causarles un daño, al sobre-protegerlos el mensaje directo es “tú no puedes y tengo que hacerlo yo por ti”.

La vida privada de los hijos es muy importante, los papás debemos de darles la oportunidad de tener su espacio, de saber quiénes son sus amigos, cuáles son sus gustos, darles la ocasión para que descubran si son heterosexuales u homosexuales, quizá los hijos no se quieren sentir vulnerables con los papás, no podemos meternos allí, si ellos no dan permiso, porque es una invasión a la privacidad, comentó Evelia Villalpando.

Labor nunca termina

Por su parte, la profesora Martha Lilia comentó que en este momento estamos en un punto muy importante, porque si no ponemos atención en esta etapa, los adolescentes son como hojitas al viento, si en esta etapa los padres no pueden dejarlos hacer lo que ellos quieran, debemos de tener en cuenta que los padres tienen sus propias visiones por eso es importante conocer a los hijos, buscar la forma de retomar la comunicación y hacerles ver que siempre papá y mamá estarán allí para ellos.

La labor de los padres no termina nunca, porque siempre estamos allí para los hijos, desde que nacen y hasta el momento que nos toque irnos del mundo terrenal, los papás siempre vamos a estar pendientes si duermen, si comen, si son felices, si están enfermos, es un trabajo de toda la vida, pero hay muchos padres que tienen que luchar para estar siempre presentes en la vida de sus hijos, asintió la presidenta del DIF Tabasco.