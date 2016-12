Respaldan empresarios posible empréstito

El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo Castellanos Martínez de Castro, dejó en claro que “de entrada, se avala la posibilidad de que el Gobierno de Tabasco solicite un empréstito para el tema de la inseguridad, porque es una situación que puede salirse de control y los tabasqueños reclamamos que se nos garantice estar tranquilos”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, el dirigente de esta cúpula empresarial, mencionó que no ven con malos “ojos” la posibilidad, como lo anunció el propio mandatario estatal Arturo Núñez en días pasados, que no regateará un solo peso en la lucha contra la delincuencia y que existe la posibilidad de este préstamo, por lo cual “si es para este tenor, adelante”.

Mencionó que “sin saber cantidad ni nada de cómo sería el empréstito y cuáles son los rubros a los cuáles se destinaría el mismo, es necesario avalar esta posibilidad; y si en su momento el jefe del Ejecutivo toma la decisión positiva, la iniciativa privada analizará los temas para donde tiene que ir los recursos”.

Insistió que “la inseguridad ya está permeando en todos lados; en redes sociales los comentarios de asaltos, secuestros, asesinatos es de todos los días, es por ello que se requiere acciones concretas”.

Estableció que “el tabasqueño, el empresario requiere que las autoridades realicen su trabajo que es garantizar la seguridad, a paz, la tranquilidad de cada uno de los ciudadanos; ya no se puede salir, se habla de asaltos en comercios, en fin”.

Por ello, destacó que “con la llegada de la gendarmería en Centro, debe ser una pauta para tratar de controlar este problema que nos ahoga”, donde dijo que “en estos momentos no debemos calificar por qué llega, si por petición de las autoridades o presión social, es para el beneficio de todos”.