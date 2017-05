Respalda Silva Vidal aplicación de encuestas

El dirigente de la agrupación Nueva Izquierda en Tabasco, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Silva Vidal, avaló lo que anunció el dirigente Estatal de este organismo, Candelario Pérez Alvarado, de iniciar encuestas para saber cómo se encuentran posicionados para los diversos cargos de elección popular para la elección del 2018, diciendo que esto es válido, ya que se encuentra en los estatutos.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, al ser entrevistado por los diversos medios de comunicación, indicó el dirigente de Nueva Izquierda que ellos, serán siempre un factor de unidad y nunca de división, ya que evidentemente lo que se busca es ganar los comicios del 2018.

“Por supuesto que aceptaremos los resultados de esta encuesta para la dirigencia estatal y para los diversos puestos de elección popular”.

Y aseguró además que “tengo la certeza que esta decisión será aceptada por todos”, y destacó que el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez “siempre se ha mantenido al margen”.

Ante ello, indicó el dirigente de Nueva Izquierda que el Gobernador tabasqueño Arturo Núñez Jiménez siempre ha sido muy respetuoso de la vida interna del partido, de la función democrática “donde siempre ha actuado de manera plural y lleva un gran relación con todas las expresiones, y en un momento, no se ha enfocado alguna”.

Dijo que su agrupación siempre será factor de unidad y nunca de división. “Vamos a trabajar de la mano con el Partido de la Revolución Democrática y con su dirigente que escoja el consejo estatal del partido”.

Indicó que en torno a las encuestas que van estar realizándose, están no van a estar inclinado a favor de alguna corriente en particular, “ello porque es un procedimiento que ha seguido el PRD de mandatarlo por el Consejo Nacional Político del PRD, y está permitido y es para ver la tendencia de los aspirantes en cada uno de los puestos de elección popular”.