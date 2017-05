Respalda PAN petición de Gaudiano

Afirmó que toda acción que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, debe ser respaldada, sin distinción alguna de colores de partido

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Avala la dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN) la solicitud de crédito solicitada por la comuna de Centro a través del alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, con la finalidad de realizar acciones de seguridad entorno de colocar luminarias en diversas zonas de esta capital, señaló el dirigente Francisco Castillo, al agregar que ello podría “inhibir en la delincuencia”.

En entrevista con los medios de comunicación, el dirigente partidista indicó que Acción Nacional, no es de los partidos que le digan no a todo, sino que se tiene que analizar y “sin importar colores o partidos, poder o no avalar las acciones que pueden desarrollar alcaldes y autoridades”.

“Me parece correcto la solicitud que realizó el presidente municipal de esta capital, Gerardo Gaudiano Rovirosa de obtener un empréstito por cerca de 140 millones de pesos para instalar luminarias en diversas colonias y zonas de esta comunidad, ya que ello, con una mayor iluminación, se puede inhibir a la delincuencia en estos sitios”, aseguro Francisco Castillo.

Y anunció que le solicitará a su diputada local en el congreso tabasqueño, María Solagne Soler de que revise minuciosamente la solicitud de empréstito que solicitó la comuna de Centro, ello para poder determinar “si es para luminarias u otra cuestión, y con esto poder dar el aval”.

“Por supuesto que sí estos recursos son para colocar luminarias en diversas colonias, claro que sí la vamos a avalar, ya que al tener zonas con mayor iluminación, esto inhibe a los delincuentes a cometer los delitos”.

Indicó que “por supuesto todas las acciones que se tengan que desarrollar para evitar que el crimen organizado se quede en Tabasco, serán siempre bienvenidas por parte de Acción Nacional”.

Mencionó que el blanquiazul siempre está dispuesto a estar apoyando las acciones que vengan a beneficiar el desarrollo y la tranquilidad de los tabasqueños, por lo cual aseveró que el empréstito que solicitará la comuna de Centro a través del alcalde Gerardo Gaudiano “es para esta situación, adelante se le va a apoyar”, pero dijo que no es un cheque en blanco, sino sencillamente si tiene que cumplir con las normas establecidas. “Por lo cual la legisladora María Solagne Soler lo estará verificando”.