Requiere México más científicos

El científico tabasqueño Iván Heredia González ha sido de los pocos investigadores mexicanos que ha colaborado en experimentos sobre partículas elementales, en el Instituto Nacional Fermi (Fermilab), uno de más importantes centros de exploración física, ubicado en Chicago, Estados Unidos. Con apenas 34 años de edad, el Doctor en Ciencias con Especialidad en Física por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), reconoce que “se tiene que trabajar mucho para poder ser un científico”.

Durante la entrevista ofrecida a la periodista Dolores Gutiérrez Zurita –directora de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (Corat) y Televisión Tabasqueña (TVT), para el programa “Orgullo Tabasqueño”, el catedrático CONACyT, del Departamento de Física del CINVESTAV, contó a la teleaudiencia que fue todo un desafío trabajar en Fermilab, donde se encuentra el segundo colisionador de hadrones del mundo, el cual tiene una dimensión de siete kilómetros de largo.

Durante la conversación, realizada en la “Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer”, el admirador del genio de la computación, Richard Feynman, reveló que, junto a más de tres mil investigadores, hizo de todo en Fermilab. El resultado personal de este arduo esfuerzo fue la coautoría de 740 publicaciones en revistas internacionales, que le han valido ser citado por otros colegas más de 62 mil veces.

Otra gran recompensa fue tener la enorme satisfacción de conocer a grandes figuras científicas, como el descubridor del neutrino, el premio Nobel de Física 1988, Leo Max Lerman. “El señor vive en el Fermilab, uno lo ve, puede uno platicar con él. Definitivamente, una persona sencilla”.

Para este “orgullo tabasqueño”, quien cursó sus estudios básicos en los colegios Cipatli, Inglés, Jean Piaget y Colegio Tabasco, lo más importante de las investigaciones en las que ha participado tanto en Estados Unidos como en Europa, son los beneficios que estos nuevos estudios tienen en la vida cotidiana.

Hace falta mayor inversión privada

A pregunta de la periodista Dolores Gutiérrez Zurita, el Profesor Investigador Titular “A” Tiempo Completo, Iván Heredia González puntualizó que la comunidad de física de partículas está haciendo un esfuerzo para “echar andar laboratorios en México, obviamente esta tecnología es cara, pero definitivamente no nos podemos quedar atrás, es necesario”.

Heredia González es Investigador Nacional con Nivel I, admite que una de las desventajas que impide que la comunidad científica y el país crezcan es la falta de inversión oficial y privada: “México necesita de más científicos, y estamos estancados, no podemos seguir creciendo la comunidad científica, porque el sector privado no invierte en ciencia y tecnología, prefiere comprar tecnología del extranjero”.

El efecto de lo anterior se refleja en la constante migración del talento mexicano. “Se nos está yendo gente muy capaz, es crítico el asunto, todos nuestros muchachos se nos están yendo a los lugares donde sí tienen los recursos, donde sí tienen los laboratorios o las oportunidades de aplicar todos sus conocimientos al máximo. Ellos podrían estar acá y México sería distinto”.