Reprobada cuenta de Macuspana

El integrante de la segunda comisión inspectora de Hacienda del congreso del estado de Tabasco, Carlos Ordórica Cervantes, aseguró que en este mes terminarán las revisiones físicas de las obras de los municipios de la región de la sierra, donde señaló que Macuspana es el municipio con más observaciones con 290 millones de pesos, al indicar que pueden solicitar la comparecencia del actual presidente municipal, José Eduardo Rovirosa para qué detalle las acciones que está siguiendo en contra de la pasada administración.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación durante la gira de trabajo que realizó el gobernador Arturo Núñez Jiménez por Macuspana, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó que este organismo “no está en cacería de brujas, que evidentemente son revisiones que se tienen que hacer y que los ex alcaldes tienen que enfrentar y solventar las acciones que existen en su contra”.

Mencionó que Macuspana es el municipio con más observaciones, cercanas a la 290 millones de pesos y confirmó que hasta la fecha solamente se ha solventado cinco millones de pesos, por lo cual dijo que esta cuenta pública puede ser reprobada.

Confirmó que al terminar la revisión física de las obras, en el mes de noviembre se dará a conocer su postura, pero que el Verde Ecologista no aprobará nada que no haya sido solventado, y que los ex funcionarios municipales cumplan con los requisitos, en caso contrario “pues hasta en su momento pueden ir a tocar la cárcel”.

También confirmó que se solicitará en su momento, la comparecencia del actual presidente municipal de esta demarcación, José Eduardo Rovirosa Ramírez derivado a que informe a la comisión, cuáles son las acciones jurídicas, legales y administrativas que están realizando en contra de la pasada administración y de su antecesor Víctor González Valerio, ya que saben que la pasada gestión no entregó los documentos para iniciar la misma.