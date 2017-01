Reinicia Trump ataques a Clinton

A la par, el presidente electo llega a la toma de posesión como el más impopular en los últimos 20 años de historia reciente de los Estados Unidos

Washington, EEUU

Agencias

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró los ataques contra su rival demócrata Hillary Clinton, declarándola “demasiado culpable” y ridiculizando las críticas de sus partidarios a la forma en la que el FBI manejó la investigación de los correos de la ex secretaria de Estado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el jueves que investigaría la decisión del FBI de anunciar una pesquisa a los correos de Clinton poco antes de la elección del 8 de noviembre, medida que según la demócrata fue uno de los factores que pesaron en su derrota.

“De qué se queja la gente de Hillary Clinton sobre el FBI. Según la información que tenían, a ella nunca se le debió haber permitido que postulara, ¡demasiado culpable!”, escribió Trump el viernes en Twitter.

“Son demasiado AMABLES con ella. (Clinton) perdió porque hizo campaña en los estados equivocados. ¡Sin entusiasmo!”, agregó el presidente electo.

Muchas veces durante su campaña, Trump atacaba a la candidata demócrata y conducía a las multitudes a gritar “¡enciérrenla!”.

El empresario acusó a Clinton de conductas ilegales por el uso de un servidor privado de correos para el envío de correspondencia oficial mientras era la ex secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama.

En un debate en octubre, Trump prometió que Clinton estaría “en la cárcel” por esos cargos si él llegaba a la presidencia, pero posteriormente declaró que no pediría su procesamiento.

El más impopular

El desempeño del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, durante el periodo de transición, ha sido uno de los más impopulares durante las últimas dos décadas, reveló un sondeo.

La encuesta de Gallup mostró que el nivel de aprobación hacia Trump por la manera como se ha conducido desde que ganó la elección presidencial, el pasado 8 de noviembre, es también uno de los más bajos en comparación con los últimos tres presidentes.

Apenas 44 por ciento de los estadunidenses dijeron aprobar la conducta de quien será el presidente número 45 de Estados Unidos, comparado con el 83 registrado por el presidente Barack Obama durante el mismo periodo; 61 por ciento de George W. Bush; y 68 de William Clinton.