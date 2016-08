Regularizar pochimóviles. Protestan contra unidades piratas

Choferes que están regularizados, piden que las autoridades de la SCT tomen acciones inmediatas para atender esta problemática

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al acusar “apatía” de las instancias de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), para detener a más de 200 unidades piratas de los pochimoviles en la zona de Gaviotas, por espacio de cuatro horas, los llamado legales interrumpieron el paso por el puente Grijalva dos, en donde denuncian que “solo han detenido a tres de 180 que se tienen detectados”.

En este sentido, desde las 10 de la mañana más de 70 pochimoviles decidieron cerrar el acceso al puente Grijalva dos, para exigirle a la SCT que intervenga, pues se cansado de esperar y no ver soluciones, y se dijo que “los ilegales son quienes cometen las fechorías en la zona”.

Y es que la mañana de ayer, alrededor de 70 unidades de pochimoviles regulares y poco más de 90 socios cerraron el acceso al Puente Grijalva II, debido a que aseguran que existe un gran número de unidades piratas que desde febrero a la fecha se han ido incrementando considerablemente.

Alipio Ovando, subsecretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) comentó en entrevista con los medios, que será hasta la semana siguiente cuando la dependencia inicie los opresivos en contra de los más de 150 pochimoviles irregulares

Reconoció que los operativos no se han realizado con la intensidad que se necesita, debido a la carga laboral con que cuenta la secretaria, sin embargo resaltó de pondrán en marcha.

Por su parte Tomas Zacarías, vocero de los inconformes previamente señaló que en febrero se firmó una minuta ante la SCT, sin embargo no fue respetado pues entre los acuerdos se encontraba que cada quince días se hicieran operativos para evitar que la piratería siguiera, sin embargo no se hizo.

De las tres detenciones

De igual forma detalló que desde esa fecha hasta ahora únicamente se han detenido a tres unidades de las 180 que circulan de manera irregular, dejándolas libres al día siguiente con una multa de tan solo 3 mil pesos.

Manifestó que estos cierres continuarán de manera regular cada quince días hasta que la SCT detenga a todas las unidades piratas, “por lo pronto nos mantendremos aquí hasta que alguna autoridad se acerque y hoy mismo realicen un operativo” señaló

Posteriormente, se firmó una minuta de trabaja y se liberó el puente, en donde se dejó en claro que se sacaran de la circulación a estas unidades piratas.