No hay cacería de brujas. Solo se les invita a morosos se pongan al corriente: Gaudiano

El alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, aseguró que no hay una cacería contra morosos en el pago de impuestos y servicios del municipio, simplemente se les está invitando tanto a ciudadanos como a empresarios a ponerse al corriente con sus obligaciones. Descartó dar a conocer la lista de empresas que tienen a deudos, pues no buscan exhibirlos, sino que entiendan que si pagan esos dineros será en beneficios del municipio con obras y mejoras.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

En entrevista, descartó dar a conocer la lista de empresas que tienen a deudos, pues no buscan exhibirlos, sino que entiendan que si pagan esos dineros será en beneficios del municipio con obras y mejoras.

“Lo que pretendemos es que se pongan al día, las personas que tengan adeudos, inclusive las empresas y que podamos hacer más cosas en el municipio de Centro, que los ciudadanos tengan la seguridad que ese pago que están haciendo se va a ver reflejado en obras y en beneficios para la población”, destacó.

Gaudiano Rovisosa, destacó que en el caso de los empresarios, el adeudo que tiene representa el 30 por ciento de la deuda que se tiene.

Agregó que se han comenzado a mandar los requerimientos a los empresarios y ciudadanos para que paguen sus impuestos y servicios.

En cuanto a los cambios que se han dado dentro del gabinete municipal, el edil, expuso que el viernes pasado se cambió a Patricia Oropeza en el área de administración, pues ella estará apoyando en los temas del Congreso y los recursos que están por bajar.

“Están en la entrega recepción”, destacó.

Así pues indicó que en la fusión del área de fiscalización a finanzas aún no se ha aprobado por el cabido y echar a andar el programa como parte de medidas de austeridad.