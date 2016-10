Regresa a los sets

Rosa Gloria Chagoyán se dijo feliz, y confirmó que está lista para regresar a los sets en las series “Lola, la trailera” y “La magistrada”

La actriz Rosa Gloria Chagoyán se dijo feliz por las muestras de cariño del público, y confirmó que está lista para regresar a los sets en las series “Lola, la trailera” y “La magistrada”, cuyos ejes centrales serán la defensa de la justicia y los problemas de migración.

La legendaria protagonista de cintas como “Lola, la trailera” y “Juana la Cubana”, fue homenajeada en el marco de las actividades del Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Sci-fi, Feratum, que se realizó del 5 al 9 de octubre.

El hecho la llenó de orgullo, no sólo por la distinción que la hizo acreedora a la máxima presea Nosferatu, sino también porque desde su llegada a este pueblo mágico, las muestras de cariño no se hicieron esperar; personas de todas edades se acercaban para conocerla y tomarse una fotografía.

“Estoy feliz por este homenaje que no se si merezca, pero lo disfruto”, expresó la actriz, quien acudió en compañía de su esposo, el actor y productor, Rolando Fernández.

Chagoyán confirmó que, haciendo mancuerna con Fernández, muy pronto estará de regresa en la televisión con una serie inspirada en “Lola la trailera”, personaje que la catapultó a la popularidad en la década de los 80.

“Este personaje llegó para quedarse, porque le dio mucha fuerza a la mujer en un momento en que se necesitaba”, puntualizó la intérprete, quien no pudo omitir su molestia por el plagio cometido por la cadena Telemundo en su reciente telenovela “Eva la trailera”, que protagoniza Edith González.