Reforzar labor del Ejército

En presencia del secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno Zamora, inaugura el gobernador Arturo Núñez Foro para el Fortalecimiento y Consolidación de estas Normas.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Lanza el gobernador de Tabasco Arturo Núñez un exhorto al Congreso de la Unión para aprobar la ley en donde, los militares se convierten en la primera instancia dentro del nuevo sistema de justicia adversarial, al ponderar que “el sistema de justicia de Federal lo estamos atendiendo todos los días, tropezando, pero estamos buscando una justicia rápida y expedita, en donde todos, absolutamente todos estamos involucrados”.

Al inaugurar el Foro Estatal para el Fortalecimiento y Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que debatirá en torno a los retos que enfrenta este nuevo modelo que busca brindar justicia pronta y expedita, el jefe del ejecutivo dijo que “se tiene que buscar que la milicia pueda ser la primera instancias en un acto delictivo”.

El mandatario señaló que la participación ciudadana es clave para lograr el efectivo funcionamiento del régimen de justicia.

Núñez Jiménez, admitió que con la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio los delitos terminan clasificados como falta administrativa por posible temor del policía para no entrarle al procedimiento por el Informe Policial Homologado y tener que ir eventualmente a una audiencia pública.

Núñez Jiménez recordó que uno de los planteamientos de la mesa de Seguridad Pública de la Conago es la simplificación del informe homologado, que eso que el primer respondiente tiene que presentar a la hora de poner a disposición al responsable de un delito.

El mandatario tabasqueño dijo que uno de los principales obstáculos a los que se ha presentado el SJPA es el hecho de que la prisión preventiva que está contemplada sólo para delitos graves, lo que se ha convertido en lo que en la jerga se le conoce como “La puerta giratoria”, generando una percepción negativa ante la sociedad.

Agregó que este mecanismo de impartición de Justicia desafía culturalmente a toda una sociedad que por cien años tuvo un sistema diferente.

No obstante, Núñez Jiménez dijo que es de reconocerse también los avances de este nuevo modelo de impartición de justicia como el hecho de que hay una resolución de casos de manera expedita evitando que se saturen, aún más, las cárceles y que la confesional es sólo una parte para determinar culpable o no a un presunto.

Se habla de los 2400 municipio en el país, como 300 tienen en capacidad de manejar la seguridad pública a nivel municipal, pero sin recursos para hacerse, “y es una iniciativa que está trabada en las cámaras del congreso de La Unión”.

De la normatividad

En torno a la nueva normatividad del sistema de Justicia penal la prisión preventiva, se establece sólo para delitos graves y delitos no considerados graves; donde el presunto delincuente puede llevar el proceso penal en libertad esto ha generado es particularmente uno de los temas que más ha afectado la entrada en vigor del nuevo sistema de Justicia penal en la opinión pública, porque ha dado origen a la famosa “puerta giratorio”.