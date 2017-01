Reducir burocracia y presupuestos a partidos

Llaman a realizar un consenso profesional para que generar los acuerdos necesarios y que respondan a las necesidades de la población

Para detener la espiral del llamado gasolinazo ante la alza de precios de servicios y de la canasta básica, es necesario reducir la burocracia y las partidas presupuestales a los partidos políticos, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCEET), Agustín Rodríguez.

En entrevista, difirió con la postura de este organismo empresarial a nivel nacional de adoptar este acuerdo, cuando es evidente que tiene severas deficiencias, no se puede preparar nada al cuarto para las doce, por lo cual destacó que se tiene la libertad de disentir con la cúpula empresarial.

Agustín Rodríguez presidente del Consejo coordinador empresarial de Tabasco, aseguro que “este acuerdo es una medida emergente que no ayudará en nada al pueblo mexicano, toda vez que fue realizado en tres días, que vemos un pacto nacional no se puede realizar así de facto”.

“Se requiere es un consenso profesional y con medida reales para que realmente funcione y atienda las demandas de la ciudadanía”.

De igual forma, el empresario señaló que “consideramos que es una medida emergente para tomarse la fotografía exclusivamente”, y añadió que la única solución para la crisis económica, es reducir la burocracia “que es muy cara”, por lo cual lo que requerimos los mexicanos “más que nunca, son gobiernos eficientes y austeros”.

“Para esto se requiere reducir nuestra burocracia al 50%; prácticamente no podemos ser que tengamos una democracia en donde se dispara el dinero y tenemos un pueblo pobre sumido en crisis”.

Y que realmente “no entiende a la clase política la que está sucediendo y quiero arreglarlo con imágenes de súper flash”.

Dijo no estar de acuerdo con su líder nacional del Consejo coordinador Empresarial, y no debió firmar el acuerdo y esperar una reacción como el de la Coparmex.

“El consejo coordinador no debe mostrar miedo; por supuesto que no hay línea de nada; no existe un acercamiento con él porque de plano no hay una relación institucional; se ha buscado con otros estados que si la tenemos, pero desafortunadamente a nivel nacional con el señor Castaño no se ha podido”.