Recuperar la selva para hacerla productiva

El alcalde precisó que a pesar de la geografía del Estado y el municipio, entre la gente puede existir la hipótesis de que en materia ambiental no se tienen problemas

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

“Los cambios climáticos que vivimos no son producto de la casualidad, hoy, pese a los avances tecnológicos actualmente es casi imposible predecir el clima, los inviernos ya no son como antes, las épocas de lluvias o la sequía han cambiado mucho y si nos remontamos unas décadas atrás nuestros abuelos y padres podían pronosticar el tiempo, nos decían con mucha certeza si llovería o no, pero, hoy casi imposible pronosticar el tiempo”, indicó Gerardo Gaudiano en presencia de la regidora Violeta Caballero Potenciano; Antonio García Linares, Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de Centro; Antonio del Ángel Flores, Presidente del Colegio de Biólogos y delegados municipales de la zona.

Momentos antes de iniciar la siembra de los mil arbolitos, el primer edil precisó que hoy las autoridades y gobiernos no sólo se deben preocupar por estar a la vanguardia y al ritmo de la globalización y los avances tecnológicos, sino que además, las acciones de gobierno se deben conjuntar con medidas ambientales, aseguró, durante la reforestación de mil árboles en la ranchería Barrancas y Guanal ejido Tintillo, como parte del Programa “Por un Centro Limpio y Sustentable”.

El alcalde precisó que a pesar de la geografía del Estado y el municipio, entre la gente puede existir la hipótesis de que en materia ambiental no se tienen problemas, toda vez que somos una entidad verde y con abundantes cuerpos de agua, sin embargo señaló que la realidad es otra, citando como ejemplo los cambios de clima.

Es por ello que añadió, de manera conjunta y responsable los tres niveles de gobierno, junto con las autoridades ambientales, se deben establecer políticas para contrarrestar el problema de deforestación, como el realizado este sábado, donde la administración municipal realizó la reforestación de mil árboles de macuilis, majahua, pomarrosa, coralillo, barí, acacia y caoba en la Quinta Yax, propiedad de Jorge Alberto Goñi Arévalo.´ Esta acción de gobierno se incluye dentro del Eje Rector 4 “Ordenamiento Territorial, Infraestructura y Desarrollo Ambiental” del Plan Municipal de Desarrollo.

“Esta mancuerna que estamos haciendo permitirá acelerar el paso en el largo camino de recuperar el ritmo de crecimiento y desarrollo sustentable en la misma dinámica social que lo exige. Vamos con todo, trabajando todos los días resolviendo las necesidades más apremiantes del municipio y por supuesto de las familias que habitan en él”, aseguró el edil.