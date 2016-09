Recorte sí afecta a Tabasco: Jiménez León

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Sedafop), Pedro Jiménez León, aseguró que golpea a Tabasco, sin determinar la medida, el recorte presupuestal que anunció el Gobierno Federal el pasado jueves, es por ello que la próxima semana todos los secretarios del gobierno de Tabasco se reunirán con el gobernador y los diputados federales tabasqueños para llevar a cabo acciones concretas para evitar un mayor desajuste en el presupuesto estatal.

En entrevista con los medios de comunicación, el funcionario estatal remarcó claramente que no se puede medir y de cuánto será el “golpe en las economías estatales”, sobre todo en cuestiones del campo, donde indicó que a través de su sector, se estará peleando para que no exista recortes a las partidas presupuestales en este sector agropecuario.

Destacó que sabe en esta semana, todos los integrantes del gabinete del gobierno de Tabasco, el mandatario estatal y los diputados federales, no importando el color o partido político, se reunirán para detallar las acciones a seguir, saber de dónde viene el boquete y sobre todo, evitar que se afecta severamente la economía y el desarrollo del Estado de Tabasco.

Mencionó que en este momento no se puede explicar ni especificar de cuánto será el problema económico en Tabasco, ya que el recorte anunciado por el Gobierno Federal, le va a pegar a todas las entidad del país, ya que son recursos federales.

Pero indicó claramente, que estará buscando junto con el gobierno de Estado de Tabasco, los diputados federales y aliados, que se tienen evitar que en el campo este recorte afecte severamente. Indicó precisamente Pedro Jiménez, que el campo es el que le está dando en este momento mayores empleos a Tabasco, ya que solamente en lo que va de esta administración de Arturo Núñez Jiménez, se ha creado cerca de 11 mil empleos en este sector.

Por lo cual dijo, que si viene una disminución de presupuesto para el mismo, pues evidentemente será un factor determinante para que se continúe el desempleo.