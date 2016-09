Recorte de 900 mdp. Educación, Salud, Campo e infraestructura, anuncia PRD

En el primer análisis del recorte presupuestal para 2017. Tabasco sufrirá una reducción a los egresos de cerca de 900 millones de pesos, en los rubros de Educación, Salud, Campo e Infraestructura carretera. Más el recorte a la Comisión Nacional del Agua para 2017 que será de un 77 % menos, se quedará con 174 mdp. De igual manera se tiene contemplado analizar las áreas de economía y turismo, afirmó el dirigente estatal del PRD y diputado federal Candelario Pérez Alvarado.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“De entrada y solo con la carátula del presupuesto remitido por el Gobierno federal, Tabasco pierde 900 millones de pesos, ello más el recorte a la Comisión Nacional del Agua para el 2017”, señaló el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Candelario Pérez Alvarado, al añadir que “en lo subsecuente, vamos a defender que no le quiten a Tabasco lo que requiere y se merece”.

En entrevista con los medios, el también dirigente estatal del sol azteca, destacó claramente “que no quisiera adelantar hasta cuánto puede llegar, pero la meta que se tiene con la bancada tabasqueña del PRD y toda la fracción parlamentaria, es que no se presente estos daños que por ahora, son graves”.

“Pero el compromiso de revisar de que Tabasco pueda ser beneficiado; pero también traemos dentro de la agenda del grupo parlamentario, de que los sectores que se pretenden bajar los recursos como son educación, salud, el campo y medio ambiente, todo lo que corresponde a infraestructura, ahí vamos a dar una lucha específica por México y buscaremos que estos recursos sean reintegrados de nuevo a estas dependencias”.

Indicó que “son sectores básicos del país”.

Solo la primera etapa

De igual forma, el representante popular federal destacó que “la primera etapa en donde se busca reducir en Tabasco es el campo, educación, salud e infraestructura, que es carretera, mantenimiento de carreteras federales y rurales, entre todo ello da 900 millones de pesos, de primera entrada sólo para Tabasco en este sector y que puede aumentar”.

Y agregó que falta revisar “economía. Turismo, nos faltan otras varias que también invierten en el estado”, además de agregar que algo que nos pega directamente son “los 86 mil millones del nuevo recorte para la Pemex, en donde su mayor desarrollo está en Campeche y Tabasco”.

“Así que nos vamos de entrar en el análisis de esta parte, cuánto puede afectar Tabasco, pero de entrada es un fuerte de reducción por la Tabasco y que va a generar más todavía problemas económicas a la entidad”.

“Nuestra meta es el atender el tema que tenga que ver con educación, salud, campo como una estrategia de partida y de grupo parlamentario eso es lo que tenemos”.

Y puso un ejemplo tangible de lo que puede venir.