Recorte afectará a Tabasco. Podría impactar al estado en el orden de los dos mil 780 mdp

El dirigente del PRD, Candelario Pérez Alvarado aseguró que al estado de México le están dando 18 mmdp solo para atender el sistema de transporte colectivo Metro y a Tabasco le están dejando sin recursos para construir el proyecto hidrológico. Subrayó: “Luego de realizar un profundo análisis del paquete económico 2017, llegaron a la conclusión que los recortes a los estados gobernados por el sol azteca tienen tintes políticos”. Aseguró que el Estado de México es la única entidad que no pierde nada, por el contrario, le están dando casi 30 mil millones de pesos de inversión.

Redacción

Rumbo Nuevo

El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Candelario Pérez Alvarado, aseguró que Tabasco se ve perjudicado directamente con alrededor de dos mil 700 millones de pesos en la propuesta del paquete económico del 2017, enviado por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión.

“En eso no hay duda, son alrededor de dos mil 700 millones de pesos que nos afectarán directamente en obras y acciones de sectores tan importantes como agua, salud, educación, campo, cultura y seguridad pública. Son temas que nos ayudan a generar mayor desarrollo y oportunidades en nuestras ciudades y familias”, puntualizó.

En entrevista, Pérez Alvarado refrendó el compromiso de los diputados federales y su grupo parlamentario en el Congreso de la Unión, con el gobernador Arturo Núñez Jiménez para que Tabasco sea de las entidades federativas menos afectadas en la propuesta del Ejecutivo federal.

El también presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD subrayó que luego de realizar un profundo análisis del paquete, llegaron a la conclusión de que los recortes a los estados gobernados por el sol azteca tienen tintes políticos, “porque el Estado de México es la única entidad que no pierde nada, por el contrario, le están dando casi 30 mil millones de pesos de inversión”.

Señaló que, en este tema, les han dicho que ese incremento es por el asunto de los indicadores, y en ese sentido, Tabasco tendría que crecer más, y que también es en función de población, “y el Estado de México sólo representa 16 por ciento de la población, por lo que no tendrían que crecer sus participaciones”.

Pérez Alvarado ejemplificó que al Estado de México le están dando más de 18 mil millones de pesos para la construcción del tren de Toluca a la Ciudad de México, pero justamente a la capital del país la están dejando sin un solo peso para atender al Sistema de Transporte Colectivo (Metro). “Y en el caso de Tabasco nos están dejando sin recursos para concluir el Proyecto Hidrológico de Tabasco (Prohtab), que es tan importante”, criticó.

También afirmó que el paquete económico establece un aumento en los ramos 28 y 33 de participaciones por alrededor de mil 100 millones de pesos, por lo que Tabasco dejaría de percibir casi mil 600 millones de pesos, pero aclaró que esos recursos no se pueden usar para atender el tema del recorte y temas como el campo, salud, educación, cultura, porque no lo permiten sus reglas de operación.

“Ese incremento de mil 100 millones de pesos se basa en que se siguen atendiendo las expectativas y continúa la recolección de más dinero por la vía de los impuestos, pero si los ciudadanos no llegarán a pagar, entonces ese monto bajaría y no nos darían el total que nos están diciendo”, explicó.

El legislador tabasqueño insistió en que continuarán llevando el asunto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Ejecutivo federal para que Tabasco no se vea afectado con el recorte presupuestal. “Seguiremos acompañando y respaldando las acciones del gobernador Arturo Núñez Jiménez”, concluyó.