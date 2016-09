Reconstruirá su vida

Fernando del Solar aseguró que ya se siente recuperado en cuanto a peso y estado de ánimo, lo cual se ha visto afectado por el cáncer de pulmón

El conductor Fernando del Solar aseguró que ya se siente recuperado en cuanto a peso y estado de ánimo, lo cual se ha visto afectado por el cáncer de pulmón que padece desde hace cuatro años y medio.

Consideró que a pesar de que esta enfermedad es como una maldición que llegó a su vida, a lo largo de este tiempo ha entendido que es una bendición, pues aprendió a valorarse a sí mismo.

“He podido aprender a valorar muchas cosas, reconstruí y valoré la vida, cosas por las que antes tenía problemas dejan de tener sentido o al revés, aspectos que dabas sin importancia cobran importancia”, declaró en entrevista con Notimex.

Afirmó que el apoyo de su familia y amigos ha sido fundamental para sentirse mejor, pues indicó que ha pasado por momentos terribles, angustiantes por los que a veces no sabe por dónde ir.

“Cuando cae una bomba así en tu casa, en tu familia, te revienta todo, emocionalmente a las personas que tienes al lado, acomodarse, estructurarse, reinventarse y afectar la situación lleva su tiempo”, puntualizó.

Platicó que el reciente tratamiento médico que tuvo está funcionando perfectamente, aunque todavía no lo dan de alta; sin embargo, se siente recuperado y continúa yendo a revisiones una vez cada tres semanas.

“Voy mejor, pero a la cabeza siempre le hace falta el papelito que diga ‘alta’ o ‘ya no hay nada’, mientras exista algo, los estudios digan que hay un movimiento, tienen que seguir los tratamientos que están duros y fuertes”, concluyó.