Reconstruir Tabasco. Busca DIF una sociedad justa e igualitaria: Martha Lilia

Las familias más necesitadas y los niños, siguen siendo prioridad para el DIF Tabasco. El gobernador Arturo Núñez continúa apoyando a la población sin exclusión alguna. Las buenas acciones, por más pequeñas que sean, tienen un efecto positivo en la sociedad, señaló la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo DIF Tabasco, “Cambia tu Tiempo” “es un sueño hecho realidad” a favor de la niñez, los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la familia misma.

El programa “Cambia tu Tiempo” llega a varios municipios, en donde la presidenta del Sistema DIF Tabasco, profesora Martha Lilia López Aguilera de Núñez, señaló que los objetivos son claros, que lleguen estos beneficios a más personas de la entidad, en donde dejó en claro, que la atención a los que menos tienen siempre seguirá siendo una prioridad para este organismo asistencial.

En este sentido, este programa “Cambia tu Tiempo” que solo se tenía en el municipio de Centro, el Sistema DIF Tabasco que preside la profesora Martha Lilia López Aguilera de Núñez, decidió, junto con el mandatario estatal Arturo Núñez, que ha sido un baluarte para que se cumplan los objetivos, llevarlo a, por lo menos en estos momentos, a otros cuatro municipios, que son Cunduacán, Comalcalco, Huimanguillo y Cárdenas, con lo cual se atiende la necesidad de los jóvenes y de la sociedad.

En este sentido, el año pasado el gobierno del estado, a través del DIF Tabaco lanzó el Programa “Cambia tu Tiempo”, novedoso proyecto diseñado para los jóvenes con el proyecto de crear una sólida conciencia y reconstruir el tejido social para que podamos hacer el cambio que tanto necesitamos como sociedad, hasta hace unas semanas estaba operando sólo en el municipio de Centro, pero el pasado sábado 24 de septiembre, el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, arrancó en cuatro municipios este proyecto en Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Cunduacán, comentó la Profesora Martha Lilia López Aguilera, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco.

Ante ello, Manuel Alejandro Escamilla, Director de “Cambia Tu Tiempo” indicó que es un programa que ayuda a los grupos vulnerables a través de los jóvenes, donde se promueven valores como solidaridad, empatía, respeto, cooperación, tolerancia, puntualidad, ayudar al prójimo, etc.

Las actividades que se realizan se dividen en centros asistenciales, y de áreas públicas y actividades especiales.

Dentro de los centros asistenciales están el CREE, Casa Hogar, Casa del Árbol, el Albergue para Familiares de Enfermos y en los Cendis, siempre enfocado en la práctica de un valor, ellos no realizan un trabajo, ellos ayudan y cooperan, con un mínimo de dos horas al día y un máximo mensual de 32 horas; para agendar las actividades tienen que ingresar a la página www.cambiatutiempo.mx donde el día 12 y 25 de cada mes se liberan las actividades en el sistema y ellos son los que deciden las horas y los lugares donde quieran hacer sus actividades.

Lo que se les da a los jóvenes es un estímulo por su participación, se otorgan $70 pesos por hora, lo que equivale mensual a $2,240 pesos si juntan las 32 horas posibles; ahora hay una nueva manera de canalizar sus recursos, es a través de un monedero electrónico, si el joven decide ahorrar su dinero durante un año, lo puede hacer, no hay limitantes a través de esta manera de pago, y puede usarse en cualquier lugar que tenga terminal bancaria, lo único que no se puede comprar con bebidas alcohólicas y cigarros.

Para registrarse en el programa, los requisitos que deben de presentar los mayores de edad es copia de una identificación oficial y CURP, los menores de edad necesitan su CURP, además de la copia de la identificación oficial de su papá o de su mamá; y cabe recordar que, en los municipios, se comenzarán las actividades a partir del 17 de octubre y pueden checar todas las actividades en www.cambiatutiempo.mx y en redes sociales se les informarán dónde estarán las oficinas.

Miriam Acevedo Morales comentó que lo que lo motivó fue ayudar a las personas, porque ahora en el mundo hay mucha violencia y delincuencia; “tengo 23 años, me gusta llegar a la Casa del Árbol, los abuelitos son una bendición, porque cuando no llegas, te dicen al día siguiente “Por qué no llegaste” o te dan la bendición cuando te vas, eso es una gran experiencia, el dinero lo agarro básicamente para la escuela, para comprar mis pinceles, pinturas, he ayudado con los útiles escolares de mi sobrina, además de comprarme ropa, así como lujos de pizzas, cines, hamburguesas y cosas así”.

Víctor Díaz del Castillo invierte su tiempo con los niños del Cendi y en el Parque La Choca “esas son las actividades donde mejor me siento porque es un gran grupo de amigos que se generó allí, lo primero que busqué con el dinero que me dieron fue invitar a comer a mi familia, porque mis papás siempre se las veían difícil y pues ver sus caras de sorpresa al decirles que yo pagaba, fue una verdadera satisfacción”.

Se indicó que se sigue reiterando el apoyo del gobierno del estado y del DIF Tabasco para seguir preparando a los jóvenes, y ahora se presenta esta nueva oportunidad de seguir formándose, de poder tener una juventud preparada, con la firma del convenio del Instituto de Estudios Superiores Bildung de la iniciativa privada con “Cambia tu Tiempo”, pueden cursar la licenciatura o maestría con el 70% de colegiatura, comentó Alejandro Escamilla, el modelo educativo también ofrecerá a los jóvenes tabasqueños que no cuentan con una computadora o una tableta para tomar sus clases, la oportunidad de ir al Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño (CAAT) y tener acceso gratuito a internet.

En el Instituto de Administración Pública de Tabasco A.C. (IAP) participa con una Licenciatura en Gestión Comunitario y los jóvenes que participen en esta materia, podrán prestar sus servicios directamente en el DIF Tabasco en la dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad, donde podrán poner en práctica esos conocimientos en las comunidades de alta y muy alta marginación del Estado.

Recorre ANJ y MLLA Cambia tu Tiempo

En una maratónica gira por Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Cunduacán hace unas semanas, el gobernador Arturo Núñez Jiménez echó andar en esos municipios el programa “Cambia Tu Tiempo”, una ambiciosa iniciativa operada por el Sistema DIF Tabasco que busca incorporar a jóvenes de 16 a 25 años en servicios sociales y asistenciales a favor de los grupos de población más vulnerables.

Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF estatal, Martha Lilia López Aguilera de Núñez, el mandatario recorrió este sábado la región de La Chontalpa, donde puso énfasis en la nobleza de una estrategia que contribuye a recomponer el tejido social al fomentar valores en la juventud y alejarla de las adicciones y la delincuencia.

Este programa busca que los jóvenes dediquen su tiempo libre al servicio social y ayuden a cambiar el tiempo de otras personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de desigualdad, enfatizó, y dijo que para corresponder a esa ayuda, los participantes reciben incentivos –vía un monedero electrónico– que pueden canjear por bienes y servicios en más de 680 establecimientos comerciales.

Aseveró que el estímulo pueden emplearlo para ayudarse a sí mismos, apoyar a sus familias o incluso ahorrarlo; “pueden comprar lo que quieran, menos alcohol o cigarros”, advirtió. Queremos –visualizó Núñez Jiménez– que las nuevas generaciones se incorporen con plenitud a la vida y aprovechen su enorme potencial de amor y solidaridad para auxiliar al prójimo.

Sociedad justa e igualitaria

La profesora Martha Lilia López mostró su emoción por la convocatoria alcanzada vía la iniciativa que hace un año comenzó en Centro y este 24 de septiembre, con la colaboración de los DIF municipales, se expandió a cuatro demarcaciones más, y dejó claro a los jóvenes que el estado “necesita de su fuerza, entusiasmo y gran amor para cambiar las cosas y construir una sociedad más justa e igualitaria”.

La esposa del gobernador se declaró convencida de que las buenas acciones, por más pequeñas que sean, tienen un efecto positivo en la sociedad, y señaló que haber llegado con “Cambia tu Tiempo” a otros municipios “es un sueño hecho realidad” a favor de la niñez, los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la familia misma.

En el municipio de Huimanguillo, en un evento efectuado en el Casino Social, al que acudieron el alcalde Sabino Herrera Dagdug y su esposa Tirsa Nelly Martínez de Escobar Castellanos, los jóvenes David Gustavo Bautista y Cindy Alamilla, dos integrantes del programa en el municipio de Centro, compartieron su experiencia.

“Cambia tu Tiempo” debería llamarse transforma tu vida, porque repercute en todos los aspectos: en lo espiritual, en lo social, en lo económico, valoró David, mientras que Cindy secundó esta idea, y refirió la manera en que a través de las actividades sociales dejó atrás los miedos que limitaban su desarrollo personal.

En el auditorio de la Universidad Popular de La Chontalpa, en Cárdenas, el matrimonio Núñez López estuvo acompañado del alcalde Rafael Acosta León y su esposa Grecia Fernández Izquierdo. El evento fue antecedido por un concierto de rock a cargo de muchachos que adquirieron su equipo musical con los puntos que han recibido a lo largo de un año por emplear su tiempo en ayudar a los demás.

De eso se trata, de aprender a dar la mano a quienes se encuentran en una situación difícil, enfatizó el mandatario, luego de que los jóvenes Víctor Díaz del Castillo Sevilla y Verónica Martínez, quienes desde hace más de un año participan en la estrategia, ofrecieron su testimonio y coincidieron en que esta nueva experiencia ha transformado su perspectiva de ver la vida.

El tercer municipio de esta larga jornada sabatina fue Comalcalco, la bien llamada Perla de La Chontalpa. En el salón del Club de Leones, ante el edil Javier May Rodríguez y su esposa Aurora Raleigh de la Cruz, Núñez Jiménez reiteró las bondades del esquema asistencial, cuya filosofía está inspirada en un programa surgido en Chile.

Tras comunicar su experiencia, César David Moheno y Miriam Acevedo, dos chicos que “de corazón” emplean su tiempo libre en cuidar a personas de la tercera edad y apoyar a ciegos y débiles visuales, admitieron que el aprendizaje acumulado mediante la asistencia social “es único” y les ha permitido ser personas más comprometidas con sus familias y la comunidad.

La gira de “Cambia tu Tiempo” concluyó en Cunduacán. En el parque ferial, con la presencia del edil Tito Campos Piedra y su esposa María Campos Morales, la maestra Martha Lilia López sostuvo la importancia de tender la mano a quienes más lo necesitan, y convocó a la juventud a sumarse de lleno a este movimiento.

Milko José Espinoza y Jenny Villahermosa Martín, dos promotores del nuevo modelo de inclusión juvenil, contaron al auditorio cómo a través de utilizar su tiempo libre en aspectos positivos lograron alcanzar cierta independencia económica, y encontraron un espacio para expresar y su voz fuera escuchada.

Los eventos fueron conducidos y animados por Cristián Rossete y Francisco Meza en Huimanguillo y Comalcalco, mientras que Dayanara González y Rafael Ricárdez hicieron lo propio en Cárdenas y Cunduacán.

Edifica avanza a pasos firmes

De igual forma, la presidenta del Sistema DIF Tabasco, profesora Martha Lilia López Aguilera acudió a Tamulté de las Sabanas para dar continuidad a los trabajos que realizan diversas dependencias del gobierno del estado en 15 comunidades del municipio de Centro, por lo cual visitó ocho comunidades de la zona de Tamulté de las Sabanas con lo que concluyó el recorrido de supervisión de las localidades beneficiadas con el programa Edifica que inició en nueve localidades de la zona del aeropuerto.

Durante este recorrido encabezado por la profesora Martha Lilia López de Núñez, la presidenta del Consejo Ciudadano del DIF Tabasco, dio a conocer a los beneficiarios de Edifica que en coordinación con damas voluntarias iniciarán la capacitación para la elaboración de muebles para el hogar con materiales reciclados lo que les permitirá mejorar el entorno de sus hogares.

Aprendiendo a fabricar estos muebles no sólo embellecerán su entorno sino también generar recursos económicos con la venta de los mismos. Dijo que la casa que quede más bonita será la casa que visite el gobernador para constatar que las familias beneficiadas con el programa Edifica han mejorado su calidad de vida.

En esta ocasión acudieron servidores públicos de las dependencias involucradas, el secretario de Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (Sedafop), Pedro Jiménez León comentó que se han realizado terraplenes bajo el programa Edifica, para contrarrestar las inundaciones en los terrenos de cultivo y de pastura en la zona, asimismo la dependencia llevó a estas comunidades árboles frutales a bajo costo para que las familias acerquen algunos de los alimentos que producen dichas plantas a la buena alimentación de sus familias.

De igual forma, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo entregó maquinaria y utensilios a los primeros grupos de mujeres emprendedoras quienes iniciarán su negocio de pozolería y elaboración de dulces regionales cumpliendo el compromiso de apoyar a los emprendedores de estas comunidades.

En la comunidad de Acachapan y Colmena cuarta sección en la zona de Tamulté de las Sabanas la SDET, realizó una micro feria de emprendedores con la finalidad de apoyar a los grupos organizados y potenciar sus capacidades como microempresarios a fin de desarrollar la economía local.

Asistieron los jóvenes de “Cambia tu Tiempo” quienes explicaron las características de este programa y motivaron a los interesados a participar activamente en trabajos de asistencia social obteniendo beneficios para ellos, sus familias y las personas que pueden atender.

En cada una de las localidades se recibieron peticiones y se canalizaron a las direcciones operativas del sistema DIF tabasco, así como a las dependencias que participan en el programa.

Marcha contra el abuso sexual

De igual forma, el domingo 8 de septiembre con el objetivo de promover la denuncia de los casos de violaciones a menores y concientizar sobre el daño que las agresiones sexuales causan a los infantes y jóvenes, se llevó a cabo una marcha coordinada por la Procuraduría de Protección de la Familia y los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del Sistema DIF Tabasco.

Cientos de familias tabasqueñas ataviadas con playeras blancas, iniciaron su caminata frente a la Quinta Grijalva para recorrer un tramo de la avenida Paseo Tabasco y proseguir por 27 de Febrero. A su paso expresaron proclamas a favor de la niñez tabasqueña y soltaron globos blancos como muestra de apoyo a las acciones que en este rubro realizan las dependencias. Así, llegaron a la esquina de la calle Independencia para arribar a Plaza de Armas.

En esta marcha, que se convirtió en un gran convivio en el que fueron insistentes los pronunciamientos a favor de los niños, niñas y adolescentes, participó la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Estatal, Martha Lilia López de Núñez, así como la presidenta del Voluntariado DIF Centro, Ximena Martel Cantú.

Ya en la explanada de Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, la profesora Martha Lilia López de Núñez afirmó que corresponde a los padres, a las familias y a la sociedad en general, asegurar el bienestar de los menores de edad, además que es un compromiso irrenunciable de las instituciones públicas para garantizar su pleno crecimiento y desarrollo.

En ese tenor, exhortó a la población a alzar la voz y a tomar conciencia de la importancia de denunciar el abuso sexual contra este sector tan vulnerable de la sociedad, porque cuidar y defender a las nuevas generaciones es el primer paso para empoderar a los niñas, niños y adolescentes, y hacerlos fuertes.

Castigo a agresores

“La familia, las instituciones y las leyes son las únicas rutas que tenemos para protegerlos y responder a sus necesidades”, agregó al tiempo de subrayar que la protección comienza en casa.

“Se trata de poner en la agenda pública este problema que se debe prevenir y que no podemos negar que existe”, agregó la presidenta del Consejo Ciudadano, además de expresar que los adultos que cometen este tipo de delitos merecen el rechazo social, la exclusión familiar y el castigo de las leyes.

López de Núñez pidió a las autoridades encargadas de impartición de justicia actuar con prontitud y en apego a los protocolos internacionales, para cumplir con los procesos de diagnóstico y de intervención oportuna en estos casos.

Proteger a las nuevas generaciones

Durante la movilización, que marca el inicio de una campaña que se desarrolla bajo el lema “Tú puedes prevenir el abuso sexual infantil”, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís, sostuvo que la pederastia y violación infantil no son delitos que se dan sólo en las comunidades marginadas, por lo que todos los sectores de la población deben hacer un frente común para proteger a las nuevas generaciones.

“Queremos decirles a los niños, niñas y adolescentes que cuentan con nosotros, queremos protegerlos y así lo haremos”, afirmó el titular del poder Judicial e indicó que todas aquellas personas que se atrevan a cruzar la línea de respeto que deben tener hacia este sector, serán castigadas con todo el peso de la Ley.

Al participar en esta marcha, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, José Antonio de la Vega Asmitia, señaló que desde el poder Legislativo se trabaja para armonizar y perfeccionar la legislación tabasqueña, a fin de endurecer las penas contra agresores sexuales y que las instancias gubernamentales puedan proteger de mejor manera a la niñez.

Tras reconocer esta iniciativa que coordina el DIF Tabasco para concientizar sobre la importancia del cuidado de los niñas y niños, aseveró que “los diputados y diputadas estamos comprometidos con este tema y estudiamos la forma de trabajar con las instituciones para dotarles de instrumentos jurídicos modernos que aseguren la erradicación de estas prácticas”.

En representación de los niños, niñas y jóvenes de Tabasco, Hannia Katherinne González Villasis pidió a los padres de familia mantener una estrecha comunicación con sus hijos sobre temas relacionados con la sexualidad, para prevenir este delito que lacera y lastima no sólo el cuerpo sino también la dignidad de los menores que son abusados.

“La infancia y la adolescencia deben de ser una etapa de vida feliz, de aprendizaje, de sueños, de construcción de un proyecto de vida”, manifestó la integrante del grupo Casacas Rojas de la Secretaría de Salud, quien pidió a las autoridades y a la sociedad en general garantizar los derechos de sus congéneres para que puedan tener un pleno desarrollo y unirse contra los agresores.

En esta campaña a favor de los infantes tabasqueños también participan las Secretarías de Salud, de Gobierno, de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico y Turismo; los Institutos Estatal de las Mujeres y de Educación para Adultos de Tabasco; la Fiscalía General del Estado y el DIF Centro.

Es oportuno mencionar que marchas similares a la realizada en la capital tabasqueña se efectuaron de manera simultánea en los 16 municipios restantes, las cuales fueron encabezadas por las titulares del DIF y de los Ayuntamientos de cada localidad, contando con la participación de organizaciones y de la población en general.

Asistencia social, es prioridad

Como parte del compromiso que se tiene con Tabasco y su gente, el DIF Tabasco realizó la entrega del Programa de la Autosuficiencia Alimentaria a través de la producción de especies pecuarias menores, granos básicos y hortalizas en comunidades marginadas del estado de Tabasco.

Se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio dos del DIF Tabasco, programa que surge como una estrategia para propiciar la cultura del ahorro y con ello se impulsa la incubación de proyectos productivos y comerciales para que las familias de comunidades del Estado se vuelvan autosuficientes.

La maestra Martha Lilia López Aguilera, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, apreció un video del trabajo que realizan cada uno de los promotores comunitarios que llevan hasta las comunidades más alejadas de la entidad los programas y apoyos que maneja el DIF Tabasco.

López Aguilera reconoció que éste es un esfuerzo compartido en conjunto con el gobierno del estado que busca que las comunidades más vulnerables se vuelvan autosuficientes y con ello se comience a dar el cambio que se requiere para sacar adelante al estado y su gente.

El gobierno del estado invierte una gran cantidad de recursos financieros, materiales y humanos para hacer posible un programa como éste, se tiene que cuidar, valorar y dar buen uso de los paquetes agropecuarios y de hortalizas que se están recibiendo, subrayó la presidenta del DIF Tabasco.

En dicho evento en el que se benefician a los 17 municipios del estado, se contó con la presencia del Ricardo Poery Cervantes Utrilla, coordinador general del DIF Tabasco; Claudia María Velázquez Porta, directora de Desarrollo Integral de la Comunidad.

Marisela López Hernández y María Estela López Arias beneficiarias del Proyecto Asistencia Alimentaria con Especies menores para el Autoconsumo del Ejido San Isidro Nacajuca, Tabasco, agradecieron a nombre de todos los beneficiados el apoyo recibido, este mensaje lo llevaron a cabo en lengua Yokotan.

Antes de finalizar el evento, Jorge Luis Magaña de la Cruz a nombre de todos los promotores le dieron a López Aguilera el título de “Promotora Honoraria” por el esfuerzo, empeño y dedicación que pone en recorrer las comunidades junto a ellos en ayuda de los grupos vulnerables.