Reconocen a Verónica Castro

La actriz dijo que a pesar de todo lo que pasó con “Aplauso”, fue una gran experiencia y un sueño cumplido

Ciudad de México

Notimex

La actriz Verónica Castro comentó que a pesar de todo lo que pasó con la obra “Aplauso”, por la forma que concluyó y el trato que le dio la señora Fela Fábregas, para ella la experiencia fue maravillosa, pues siempre quiso hacer esa obra y porque le dio la oportunidad de retornar a los escenarios.

La actriz, quien anoche develó la placa conmemorativa del primer aniversario del montaje “La jaula de las locas” y quien también está festejando 50 años de trayectoria, aseguró que el teatro es su pasión y que siempre estará lista para volver a pisar los escenarios.

“Yo estuve muy contenta en “Aplauso” y fue uno de mis sueños que se me cumplieron y la verdad estoy feliz y agradecida con la vida, con Dios, con la gente y con la prensa por todo el apoyo que nos dieron.

“El teatro es así, con sus altas y sus bajas, pero cada vez lo queremos más y aunque me hubiera gustado estar más tiempo con la obra, no se pudo, pero viví una gran experiencia, no me arrepiento porque la verdad la pasé muy bien”, declaró la actriz.

Al preguntarle sobre el trato que recibió de la productora Fela Fábregas y si creía que ahora que le clausuraron el Teatro San Rafael, era cosa del karma, Verónica Castro, sonrió y dijo:

“Nosotros aún nos seguimos haciendo la pregunta de por qué terminó nuestra obra, estábamos felices, nos iba muy bien, la gente salía satisfecha, pero parece que a la gente le gustan los problemas y de pronto la quitan. No sé si sea karma, la verdad hay cosas que no tienen explicación. Aún no sé por qué terminamos la obra y no sé por qué les están pasando estas cosas a ellos”, consideró.