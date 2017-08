Reconoce el secretario de Seguridad Pública que la información que sale en medios sobre presuntas autodefensas se está investigando

“No estamos en las oficinas, estamos investigando todo, pero aseguramos que las llamadas autodefensas no tienen presencia en Tabasco”, dejo en claro el titular de la Secretaria de Seguridad Públicas, Jorge Aguirre.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al acudir a una rueda de prensa junto con el titular de la política interna, Gustavo Rosario Torres, el jefe policial remarcó que se atienden todos los llamados y reclamos de la sociedad en torno a este tema, pero dejo en claro que las llamadas Autodefensas no existen en Tabasco.

Es por ello, se reiteró que el fenómeno de las autodefensas no existe en Tabasco, pero se reconoció que hay al menos 8 casos en comunidades durante la presente administración, que están investigando y con las que trabajan para abatir las problemáticas de inseguridad.

“Pero ello no quiere establecer que sean las llamadas autodefensas; se investigan por diversas causas en torno a la inseguridad, pero no por ello”.

En relación a la información que manejan en medios periodísticos, el secretario de Seguridad Pública dijo que “estamos investigando, no estamos en oficina”, y se destacó que el fenómeno tiene qué ver con la transición del nuevo sistema de justicia penal y se llamó a la prensa a “fundamentar” y no “sobredimensionar” el asunto.

De igual forma, mencionó que esta misma semana acudió a zonas del Plan Chontalpa para realizar acciones tendientes a cuestiones de seguridad, en sitios en donde se presume que se encuentran las llamadas autodefensas, en donde no se encontró absolutamente nada.

Indicó que los elementos policiacos pueden ingresar a cualquier zona del estado de Tabasco sin que alguien se lo impida, por lo cual se tiene que reconocer que hay problemas de inseguridad y existen personas molestas, pero no por ello hay que señalar que se tratan de autodefensas.