Reconciliación. Pide De la Vega a Fócil diálogo

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

En un primer acercamiento público tras la controvertida renovación de la presidencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado José Antonio De la Vega Asmitia convocó a su correligionario Juan Manuel Fócil Pérez a “hablar abiertamente” de los temas de ese instituto político, para “llegar unidos” no sólo a la selección de candidatos internos, sino en la elección constitucional de 2018.

Luego de platicar por once minutos con Fócil Pérez, al concluir la sesión del Congreso estatal, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD se pronunció porque este partido político seleccione a candidatos además de populares, con perfil de idoneidad para aplicar programas de gobierno como el perfilado este lunes a nivel federal por el Frente Ciudadano por México. Esto es la alianza electoral PRD-PAN-PMC.

En el curso de la entrevista colectiva realizada en el vestíbulo de la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se refirió a la intensa agenda de actividades de fin de año de la Legislatura 62; en medio de todo ello, dejó abierta la posibilidad de pedir licencia al Congreso local tal como lo hará el senador Fernando Mayans Canabal al Congreso de la Unión, el 15 de diciembre próximo. Si así ocurre, Patricio Moguel Pérez supliría a De la Vega Asmitia.

La agenda legislativa inicia este miércoles con la emisión de la convocatoria para elegir a José del Carmen López Carrera como titular del Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSF); también con la aprobación este jueves del formato de comparecencias de funcionarios estatales a la glosa del V Informe de Gobierno que empieza el lunes que viene; en seguida será la calificación de las cuentas públicas 2016; luego, la Jucopo recibirá el informe de labores del CEDH y después, vendrán las sesiones solemnes del 8 y 11 de diciembre, en las cuales los titulares del Poder Judicial y de la Fiscal General del estado, rendirán su informe de actividades anuales…y si el 15 de diciembre no se desahoga la agenda, podría haber uno o más periodos extraordinarios en plenas fiestas de fin de año.

Respecto a la cuestionada administración del fiscal López Carrera, De la Vega Asmitia opinó que en ese ejercicio todos los funcionarios del OSF (auditores, contadores, abogados, supervisores de todas las obras públicas, etcétera) “son corresponsables”. Señaló que el próximo titular de esa dependencia del legislativo, hombre o mujer, además de cumplir los requisitos de la convocatoria para integrar la terna, tendrá que cubrir un aspecto fundamental: “La idoneidad política de nombrarlo”. Esto es que cuente con el amplio respaldo no sólo de los coordinadores parlamentarios del PRD, PRI, PVEM, Morena, PAN, PT y PMC, sino de los 35 diputados.

Del reencuentro

Al responder a la pregunta sobre los platicado durante once minutos con Fócil Pérez, De la Vega Asmitia refrendó su amistad y respeto a su correligionario pues no olvida que estudiaron juntos la educación primaria y, con los años y la política partidista, coincidieron en el PRD.

“Es un líder natural del partido y de una de las expresiones más importantes del partido (ADN), y debemos tener, sin duda, toda la comunicación para llegar unidos en un proceso de selección de candidatos que, en todos los partidos políticos, son complejos no nada más en el PRD.

“Creo que la diferencia que ha surgido de la interpretación sobre si se debió o no haber renovado al dirigente es algo que tenemos que hablar abiertamente; discutir, acordar, para llegar a consensos y poder hacer una selección de nuestros candidatos lo más apegado posible, no nada más a la popularidad, sino a la idoneidad de los perfiles.

En esa línea, De la Vega Asmitia insistió en la alianza PRD-PAN y PMC pero no descartó a sumar al PVM, porque, afirmó, los gobiernos de coalición “logran algo que hoy en día está muy cuestionado: legitimidad y gobernabilidad del estado…”