Recibe edil respaldo en su primer informe

Fueron testigos de los avances que han cambiado el rostro de Cárdenas y el combate al rezago social que Rafael Acosta León emprendió desde el primer día de su gobierno

Cárdenas

Manuel Luna Arias

Corresponsal

Con un recinto a reventar a las afueras del palacio municipal, el respaldo de los regidores, los 4 diputados locales por Cárdenas y nueve más del congreso local, ex presidentes municipales, presidentes actuales de municipios vecinos y sus colaboradores fueron testigos de los avances que han cambiado el rostro de Cárdenas y el combate al rezago social que Rafael Acosta León presidente municipal, emprendió desde el primer día de su gobierno del que hoy dio cuentas al pueblo de Cárdenas.

Este informe en el que destacó 24 obras integrales, de pavimentación con concreto hidráulico con drenaje, agua potable guarniciones y banquetas, el rescate de la avenida Lázaro Cárdenas a la que se le invierten más de 11 millones de pesos y la construcción del nuevo boulevard que dará vista a la entrada en el municipio en la ciudad, con una derrama económica sin precedentes, la entrega histórica de 2500 estufas tanques y recargas de gas doméstico, con una inversión de 4 millones 750 mil pesos de recursos propios para igual número de familias que ya no cocinarán más con leña para no dañar su salud, la construcción de cuartos dormitorios con recursos del FAIS 1665 familias con una inversión de 81 millones 860 mil pesos en 77 localidades, más la construcción de 300 viviendas donde se invirtió 33 millones 840 mil pesos de recursos federales.

Se hizo hincapié en el decidido apoyo que su gobierno otorgo a la educación con la entrega de apoyo económico por el orden de los 32 millones de pesos para beneficiar a 33 472 alumnos de primaria de 187 ´planteles escolares, además de la construcción de 6 Domos invirtiendo 7 millones 857 mil pesos.