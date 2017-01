Improvisadas propuestas: Coparmex

Desconocemos contenido: Conago

La actual situación de México exige un amplio acuerdo y consenso de todos los sectores sociales y no se construye en tres días. Esta negativa no significa que esté en contra del gobierno ni de quienes suscriben el acuerdo; dijo la Coparmex. “Urge un acuerdo sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública”. Por su parte, el presidente de la Conago, Graco Ramírez, gobernador de Morelos, señaló en Twitter que los gobernadores no suscribieron el acuerdo del presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer la economía, debido a que no conocen su contenido.

Ciudad de México

Agencias

Después de una semana de protestas por el alza en el precio de las gasolinas, así como de temores por la inflación que esto puede disparar, 21 de los 32 mandatarios estatales del país se reunieron este lunes con altos funcionarios federales para plantear sus preocupaciones y buscar soluciones al ‘gasolinazo’.

La reunión se realizó a puerta cerrada en Palacio Nacional y duró alrededor de cinco horas. Se preveía que al final se diera una rueda de prensa, pero ésta se canceló y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sólo emitió un comunicado de tres párrafos sobre el encuentro.

El mensaje señala que, ante los titulares de las secretarías de Hacienda y Energía y de Petróleos Mexicanos (Pemex), los mandatarios “expresaron su preocupación por los efectos generados por el incremento en los precios de los combustibles”, y que acordaron instalar grupos de trabajo para “analizar y construir alternativas que puedan generar opciones ante la inconformidad social”.

Dentro de tales mesas estuvieron los gobernadores que presiden las comisiones de Hacienda y de Energía de la Conago, Francisco Domínguez (Querétaro) y Alejandro Moreno (Campeche), respectivamente, así como los funcionarios federales que participaron en la reunión de este lunes. Para ello, la Conago se declaró en sesión permanente.

El presidente en turno de la Conago, Graco Ramírez, gobernador de Morelos, señaló en Twitter que el objetivo era que los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el director de Pemex, José Antonio González Anaya, explicaran el aumento de precios en las gasolinas y el diésel, que entró en vigor el 1 de enero y oscila entre 14% y 20%.

Ramírez, del PRD, también aseguró que los gobernadores no suscribieron el acuerdo del presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer la economía, debido a que no conocían su contenido. Por separado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció que no firmaría el documento, pues considera que carece de consenso.

Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, señaló que él mantendrá su oposición al aumento en el precio de los combustibles y adelantó que este martes dará un mensaje en su estado, al norte de México.

En redes sociales, los gobernadores priistas de Hidalgo, Omar Fayad, y de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, aseguraron que están buscando alternativas para reducir las afectaciones a la economía de las familias y llamaron a los ciudadanos a ser “solidarios”.

En el otro extremo, el panista Javier Corral, gobernador de Chihuahua, publicó un mensaje de Facebook en el que arremetió contra las explicaciones que han dado tanto el presidente Enrique Peña Nieto como otros funcionarios federales, en el sentido de que el aumento era inevitable por los altos precios internacionales del petróleo.

Se analiza problemática: Meade

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió con integrantes de las comisiones de Hacienda y Energía de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para dialogar sobre la flexibilización del mercado de las gasolinas.

En entrevista, en el contexto del anuncio del Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, el titular de la SHCP informó que se estableció el compromiso de formar grupos de trabajo y buscar alternativas y trabajar con los diferentes sectores para identificar la problemática de cada uno de los gobiernos de los Estados buscando los mejores espacios de coordinación.

Durante el encuentro realizado en Palacio Nacional, el responsable de las finanzas públicas , señaló que fue una reunión técnica que “nos permitió explicar el contexto y el reto que estamos enfrentando y también entender el que están enfrentando ellos y vamos ir identificando juntos la forma de salir adelante”.

Durante la exposición, acompañado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, el secretario de Hacienda explicó el calendario por regiones de la flexibilización del mercado de combustibles y los precios máximos fijados para el mes de enero del año en curso.